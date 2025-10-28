Bratislava rozširuje vozidlový park o 20 CNG autobusov, ktoré sú vybavené modernými bezpečnostnými systémami

Dopravný podnik Bratislava (DPB) pokračuje v obnove a ekologizácii svojho vozidlového parku. Ako informuje vedúci odboru komunikácie DPB Boris Reichel, po úspešnom vyhodnotení verejnej súťaže na nákup 130 autobusov s CNG pohonom DPB pristúpil k objednávke ďalších 20 kusov nízkopodlažných kĺbových autobusov SOR NS 18 CNG.
Dodanie ôsmich CNG autobusov
„Tieto vozidlá sú súčasťou rámcovej dohody uzatvorenej so spoločnosťou SOR Libchavy, ktorá vo verejnom obstarávaní uspela s najvýhodnejšou ponukou,“ spresnil hovorca. Ako dodal, aktuálne už Dopravný podnik očakáva dodanie prvých ôsmich CNG autobusov, ktoré budú nasadené do premávky začiatkom budúceho roka.
„Nové kĺbové vozidlá na CNG pohon prinesú vyšší komfort pre cestujúcich aj vodičov a zároveň prispejú k zlepšeniu kvality ovzdušia v hlavnom meste,“ doplnil. Každý autobus s dĺžkou 18,75 metra má kapacitu až 177 cestujúcich a dojazd minimálne 500 kilometrov na jedno naplnenie.
Moderné bezpečné systémy
Sú vybavené modernými bezpečnostnými systémami: výstrahou pred zrážkou s chodcami alebo cyklistami, elimináciou mŕtveho uhla, systémom varovania pred ospalosťou vodiča či kybernetickou ochranou vozidla.
Okrem nových autobusov na CNG pohon na bratislavské cesty čoskoro pribudne aj 80 nových autobusov SOR NS 18 s dieselovým pohonom a desať nových jednosmerných električiek.