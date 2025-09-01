Deti pri bratislavských školách majú na prechodoch cez cestu PAAS sprievodcov

Bratislava postupne rozširuje súbor opatrení, ktorými chce zvyšovať bezpečnosť ulíc, najmä v okolí škôl. Teraz prichádza s projektom peších sprievodcov na priechodoch pri školách. Informuje o tom Eva Hapčová z Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB). „Pôjde o asistentov detí, ktorí budú v ranných hodinách medzi 7.30 a 8.00 k dispozícii v blízkosti základných škôl a budú prevádzať deti bezpečne cez cestu formou regulovania premávky,“ priblížila.
Projekt, ktorý pilotne vzniká v spolupráci hlavného mesta, MIB, mestskej polície a PAAS, začal prvý septembrový deň zatiaľ pri troch bratislavských základných školách – pri ZŠ Edulienka, ZŠ Kulíškova a ZŠ Kalinčiakova. „Ide o školy v husto zastavaných častiach mesta s intenzívnou dopravou, kde je ráno pohyb detí naozaj výrazný. Práve tu má prítomnosť sprievodcov veľký zmysel,“ vysvetlila hovorkyňa. Opatrenie je súčasťou projektu MIB Mesto pre deti.
Inšpirácia trnavským projektom
Koordinátorka projektu Sandra Štasselová uvádza, že na mnohých miestach pred školami pomáhajú s bezpečnosťou detí mestskí policajti. „Nemôžu však byť všade. Inšpirovaní trnavským projektom Asistenti mestskej polície sme sa spojili s kolegami preventistami z Trnavy, ktorí pomohli nastaviť bratislavskej mestskej polícii systém fungovania,“ vysvetlila. Mestská polícia, ktorá rovnako zabezpečuje bezpečnosť detí pri školách, tento projekt víta.
Kapacity na projekt uvoľnila mestská spoločnosť PAAS. „Dôvodom je, že monitorovanie parkovania postupne prechádza pod automatizovaný systém, vďaka čomu získali pracovníci PAAS priestor venovať sa aj takýmto aktivitám priamo v prospech obyvateľov mesta,“ priblížila Hapčová. „Keďže naši pracovníci sú zároveň aj zamestnancami mestskej polície, prirodzene sme videli priestor na ich zapojenie do tejto aktivity,“ dodáva vedúci referátu prevádzky parkovacej politiky Martin Gerčák.
Niekde už začali skôr
Takýchto sprievodcov už niektoré školy majú vo vlastnej réžii. „Príkladom sú Podunajské Biskupice, kde pri šiestich školských zariadeniach už tretí rok funguje projekt miestnej občianskej poriadkovej služby, ktorej členovia, okrem iného, sprevádzajú v ranných hodinách deti na priechodoch pri školách. Odkedy ich majú, neeviduje mestská časť na týchto priechodoch žiadne nehody,“ doplnila hovorkyňa MIB. Podunajské Biskupice so ZŠ Biskupická, Vetvárska a Bieloruská sú aj súčasťou projektu Mesto pre deti.
Súkromná ZŠ Edulienka v Starom Meste pribudla do projektu Mesto pre deti tento rok. „Do aktivity by boli zapojení aj žiaci druhého stupňa z našej školy, ktorí by sprevádzali deti z nižších ročníkov pri rannom príchode do školy. Spoluúčasť žiakov na aktivite vnímame ako priestor na podporu samostatnosti, zodpovednosti a rozvíjanie vzťahov v rámci školskej komunity,” poznamenala riaditeľka školy Diana Fűry.