Bratislava bude môcť dobudovať odbočovací pruh z Jaroviec na D4, magistrát sa dohodol s vlastníkom pozemkov

Bratislava už nejaký čas eviduje požiadavku na vybudovanie odbočovacieho pruhu z Jaroviec v smere na D4/Rusovce, ktorý by zásadne zvýšil bezpečnosť a plynulosť premávky v tomto úseku. Ako informoval hovorca magistrátu Peter Bubla, situáciu komplikuje vlastníctvo pozemkov, na ktorých by takýto odbočovací pruh mohol vzniknúť. Tie totiž patria súkromnej osobe.
„Vzájomné rokovania s vlastníkom pozemkov však priniesli riešenie. Výsledkom je dohoda o zámene pozemkov v lokalite, ktorú dnes schválilo mestské zastupiteľstvo,“ priblížil hovorca. Mesto tak získa potrebné pozemky na rozšírenie križovatky a zriadenie odbočovacieho pravého pruhu v smere z Jaroviec na D4. „Cesta v uvedenom úseku sa tak rozšíri, čo prispeje k jednoduchšiemu odbočovaniu vozidiel vpravo smerom na D4,“ doplnil.
Vozidlá odbočujúce vľavo na smer Petržalka tak nebudú obmedzovať vozidlá odbočujúce vpravo a naopak, čo prispeje k plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky v tomto úseku. Dĺžka odbočovacieho pravého pruhu bude predstavovať približne 50 metrov. „V budúcnosti sa na úseku plánuje aj vybudovanie cyklotrasy, ktorá prepojí Jarovce s dunajskou hrádzou,“ dodal hovorca mesta.
Ako doplnil, aktuálny vlastník predmetných pozemkov získa od hlavného mesta v lokalite iné – na základe znaleckého posudku cenovo porovnateľné – pozemky (ornú pôdu), ktoré sú pre hlavné mesto nevyužiteľné.