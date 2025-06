Bratislava a eurofondy: Prečo ignorujeme pripravené projekty dopravy? Apel na primátora Valla - KOMENTÁR

Keď sa povie Bratislava, mnohým napadne moderné hlavné mesto, pulzujúce centrum Slovenska. No realita verejnej dopravy v tomto meste je skôr príbehom z minulého storočia – staré električky, rozpadnuté koľaje a depo, ktoré pripomína skôr vrakovisko než funkčné zázemie.

A predsa, napriek týmto problémom, sa magistrát rozhodol hrať veľké hry s eurofondmi, ignorujúc projekty, ktoré by mohli život Bratislavčanov zlepšiť tu a teraz. Je to neuveriteľné, no Bratislava „ignoruje“ ponúknuté milióny z Európskej únie, ktoré má na dosah ruky.

Časť peňazí už využitá, ďalšia visí vo vzduchu

Hlavné mesto má alokované prostriedky z EÚ fondov cez UMR, ktoré sú určené na rozvoj dopravy. Financie už v predchádzajúcom období smerovali na dokončenie električiek (fázované projekty cez OPII a PSK), trať do Petržalky či modernizáciu depa Krasňany.

Zvyšok peňazí má ambíciu pokryť Ružinovskú radiálu a trať na Pribinovej pred Slovenským národným divadlom. Trať na Pribinovej nechajme bokom – jej potrebu nespochybňujem, aj keď aj tu by sa dalo polemizovať. Ale keď tam máme k dispozícii iba EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie) a trať do roku 2029 reálne nestihneme postaviť, nie je toto len ďalšie mrhanie časom a zdrojmi? Prečo neinvestovať do niečoho, čo je pripravené a čaká len na zelenú?

Zdá sa, že medzi mestom a Dopravným podnikom Bratislavy (DPB) zúri tichá vojna o priority. Kým magistrát sníva o veľkolepých tratiach, DPB bije na poplach: potrebujeme nové trolejbusové trate (naprojektované ešte v OPII), nové depo (rovnako pripravené na výstavbu) a nové električky, aby sme konečne prestali prepravovať ľudí v polohrdzavých relikviách. Tieto projekty nie sú utópiou – sú pripravené, čakajú na podpis a mohli by Bratislavu posunúť vpred už zajtra. Namiesto toho však stojíme na mieste a riskujeme, že nám milióny z EÚ prepadnú.

Brusel varuje, Bratislava nereaguje

Európska komisia nám pritom posiela jasný odkaz: „Chcete viac peňazí? Dokážte, že viete minúť tie, čo máte!“ A Bratislava? Tá akoby tento odkaz nechcela počuť. Nie je to len otázka byrokracie, je to otázka politickej vôle. Magistrát sa zdá byť posadnutý veľkými projektami, ktoré vyzerajú dobre na papieri a hlavne v predvolebných sľuboch, no základné potreby – funkčné depo, spoľahlivé električky či trolejbusy – zostávajú v tieni a takmer ignorované. Ak to takto pôjde ďalej, Bratislava nielenže príde o aktuálne prostriedky, ale zahodí šancu na ďalšie fondy, ktoré by mohli ísť do iných oblastí.

Pán primátor Matúš Vallo, toto je výzva priamo vám. Rozumiem túžbe po veľkých víziách, po tratiach, ktoré raz prepoja mesto. Ale čo tak začať od základov? Bratislavčania si zaslúžia cestovať bezpečne a dôstojne už dnes, nie o desať rokov. Moderné depo, nové električky a trolejbusové trate sú pripravené projekty, ktoré čakajú na vašu odvahu.

Ukážte Európskej komisii, že Bratislava vie hospodáriť rozumne. Ukážte nám, obyvateľom, že doprava nie je len politická hra, ale skutočná priorita. Ak mesto a DPB nezačnú ťahať za jeden povraz, riskujeme, že sa z hlavného mesta stane dopravné múzeum.

Pán primátor, rozhodnite sa. Nečakajme na rok 2029 s projektami, ktoré sú len na papieri. Konajte tu a teraz. Bratislava na to čaká – a my, jej obyvatelia – stáli, či cezpoľní, si to zaslúžime.