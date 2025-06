Návrh RÚZ na znižovanie zamestnancov vo verejnej správe – páni, povedať A nestačí, treba aj B! - KOMENTÁR

Návrh zamestnávateľov na redukciu počtu zamestnancov vo verejnej správe ako spô optimalizácie verejných výdavkov otvára dôležitú debatu o efektivite štátneho aparátu. Nie je pochýb, že počet zamestnancov vo verejnej správe v posledných rokoch rástol, a s tým aj náklady na ich mzdy a benefity.

Digitalizácia a automatizácia procesov

Štátny rozpočet je pod tlakom a hľadanie úspor je nevyhnutné. No ak hovoríme o znižovaní počtu zamestnancov, musíme si zároveň položiť otázku – ako zabezpečíme prácu, ktorú títo ľudia vykonávajú, aby verejné služby naďalej fungovali bez zásadných problémov pre občanov?

Verejná správa nie je len štatistické číslo. Sú to konkrétni zamestnanci, ktorí sa starajú o sociálne dávky, vybavujú agendu na úradoch, zabezpečujú chod škôl či nemocníc. Ich práca je pre fungovanie spoločnosti kľúčová. Zníženie ich počtu bez premysleného prístupu by mohlo viesť k predĺženiu čakacích lehôt, zníženiu kvality služieb či preťaženiu zostávajúcich pracovníkov. Preto je nevyhnutné, aby akékoľvek rozhodnutie o redukcii bolo sprevádzané jasnou stratégiou, ako bude ich agenda zabezpečená.

Jedným z často spomínaných riešení je digitalizácia a automatizácia procesov. Moderné technológie môžu pomôcť nahradiť rutinné administratívne úlohy, no ich zavedenie nie je rýchle ani lacné. Okrem toho, nie všetko sa dá digitalizovať – ľudský kontakt je v mnohých oblastiach, ako sú sociálne služby, nenahraditeľný. Štát by mal preto investovať do technológií s rozumom a zároveň myslieť na to, aby boli prístupné pre všetkých občanov, vrátane tých, ktorí s technológiami nie sú stotožnení.

Transparentnosť je nevyhnutná

Ďalšou cestou je prehodnotenie procesov a priorít vo verejnej správe. Kde je možné zjednodušiť byrokraciu? Kde sa dajú centralizovať činnosti, aby sa ušetrili kapacity? Rovnako dôležité je zvážiť, či niektorí zamestnanci nemôžu byť po preškolení presunutí do oblastí, kde je nedostatok pracovníkov, ako je napríklad zdravotníctvo či školstvo. Tým by sa mohla zachovať zamestnanosť a zároveň riešiť nedostatok ľudí v kritických sektoroch.

V neposlednom rade je nevyhnutná transparentnosť. Občania majú právo vedieť, ako sa plánované zmeny dotknú služieb, na ktoré sú odkázaní. Štát musí jasne komunikovať, ako bude práca prepustených zamestnancov nahradená a aké kroky podnikne na minimalizáciu dopadov. Zapojenie zamestnancov, odborov a verejnosti do diskusie o reformách je kľúčové, aby boli zmeny vnímané ako spravodlivé a premyslené.

Znižovanie počtu zamestnancov vo verejnej správe môže byť cestou k šetreniu, no nesmie sa stať cieľom samo osebe. Skutočným cieľom musí byť fungujúca verejná správa, ktorá slúži potrebám občanov. Akékoľvek opatrenia musia byť podložené detailnou analýzou a jasnou víziou, ako zabezpečiť kontinuitu služieb. Len tak sa dá dosiahnuť rovnováha medzi šetrením a kvalitou, na ktorú máme všetci nárok.