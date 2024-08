Autobusy MHD Trenčín začnú od 1. novembra premávať častejšie, nová koncepcia reflektuje aj pripomienky obyvateľov

Autobusy MHD Trenčín začnú od 1. novembra premávať častejšie, nová koncepcia bude reflektovať aj pripomienky obyvateľov. Napriek tomu spomedzi reorganizácií trenčianskej MHD v rokoch 2006, 2016 a aktuálne v roku 2024, prišlo teraz najmenej pripomienok – 291 podnetov, doručených bolo 21 pochvál.

Stredná cesta

Realitou sa tak stanú päťminútové intervaly na Juhu II a Sihoti v čase špičky. Ako ďalej informovalo mesto Trenčín na sociálnych sieťach, posilniť by sa MHD mala aj v rozvíjajúcich sa štvrtiach Trenčína.

Spracovatelia cestovného poriadku sa každou pripomienkou zaoberali a je bežné, že na jednu linku prichádzajú rôzne, aj protichodné pripomienky. Ako ďalej uviedlo mesto na sociálnych sieťach, spracovatelia hľadali strednú cestu, ktorá prinesie kompromis medzi potrebami obyvateľov.

„Trenčania uvidia upravené nové cestovné poriadky v polovici augusta, kedy sa začne aj informačná kampaň,“ uviedlo mesto na sociálnych sieťach.

Úprava ranných spojov

Z vyhodnotených 291 podnetov bolo 178 neopodstatnených, 24 bez určenia a 89 opodstatnených. V rámci mestskej časti Juh boli zapracované podnety týkajúce sa Linky 1, Linky P7 a Linky 23. S ohľadom na Linku 1 žiadali obyvatelia úpravu ranných spojov tak, aby lepšie nadväzovali na vlaky.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Na Linke P7 zase žiadali posilnenie, počas pracovných dní medzi 14:00 – 16:00 pôjde autobus každú polhodinu, a na Linke 23 zase požadovali pridanie spojov v ranných hodinách, aby lepšie vyhovovali potrebám pracujúcich ľudí či tým, ktorí cestujú vlakom.

Posilnenie liniek

V mestskej časti Sever ide o Linku 4, Linky 11 a 16 a Linku P6. Na Linke 4 žiadali o vylúčenie premávky MHD v Ul. Jána Derku, okrem školských spojov. Na Linke 11 a 16 boli zapracované podnety týkajúce sa čiastočného zachovania priamych spojov Kubrica – BILLA – ZOC MAX – stanica.

Na Linke P6 posilnenie podľa žiadostí pracujúcich, predĺženie všetkých spojov z priemyselného parku na Autobusovú stanicu. V mestskej časti Stred sa jedná o Linku 2 a úpravu spojov do Nozdrkoviec podľa požiadaviek cestujúcich a o školský spoj C, konkrétne zlepšenia spojenia z Nozdrkoviec do ZŠ Dlhé Hony.

Mestská časť Stred bude mať upravené linky 7, 16 a školské spoje. Linka 7 pôjde okolo Medik centra do starých Zlatoviec, bez zachádzky do Záblatia. Linka 16 zabezpečí spojenie na vlak REX o 5.41 v smere Bratislava, hlavná stanica. Školské spoje budú upravené podľa potrieb detí, zavedie sa spoj D do ZŠ Na dolinách, ktorý bude pokračovaním linky P6 zo Sihote.