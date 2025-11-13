Aktivisti žiadajú zvýšiť bezpečnosť na Ceste slobody, s manifestom sa obrátili na Prešovský kraj

Občianske združenie Žijem v Tatrách opakovane prosí o zvýšenie bezpečnosti na ceste druhej triedy II/537 vo Vysokých Tatrách, známej ako Cesta slobody.
Reaguje tak aj na tragickú dopravnú nehodu spred necelého týždňa, keď nákladné auto v podvečer zrazilo pri jednej z odbočiek 81-ročnú chodkyňu, ktorá na mieste zomrela.
Požiadavky aktivistov
Aktivisti požadujú zníženie rýchlosti v rizikovom úseku, zlepšenie rozhľadu z pripájajúcej sa cesty, vybudovanie priechodu pre chodcov s osvetlením a ochranným ostrovčekom i bezpečnostný audit na celej ceste. Ďalšou požiadavkou je zdieľanie výstupov s verejnosťou.
Na ceste pod Tatrami prišla o život 81-ročná žena, starenku zrazilo nákladné auto
„Od júna 2023 upozorňujeme Prešovský samosprávny kraj a policajné zložky na nedostatočné bezpečnostné opatrenia na Ceste slobody, ktorá sa tiahne Vysokými Tatrami,“ píšu. Pripomínajú, že bezpečnosť musí byť pre všetkých prioritou.
Apel aj na vybudovanie bezpečných cyklociest
Občianske združenie upozorňuje dlhodobou aj na potrebu vybudovania bezpečných cyklociest vo Vysokých Tatrách, a to aj rodinnými cyklojazdami. Poukazujú na chýbajúce bezpečnostné opatrenia pre pohyb cyklistov vo Vysokých Tatrách, ako aj zvýšené bezpečnostné riziká na Ceste slobody, ktorá prešla obnovnou v roku 2024.
Svoje požiadavky sformulovali aj do manifestu, ktorý adresovali Prešovskému samosprávnemu kraju. V ňom požadovali zníženie rýchlosti na 70 kilometrov za hodinu v testovacích úsekoch s vyznačením piktogramov cyklistu za krajnicou vozovky v celej dĺžke cesty.