Aerolinky Wizz Air dostali pokutu za nepravdivú reklamu na predplatné „All You Can Fly“

Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Wizz Air
Foto: www.facebook.com
Taliansky úrad pre hospodársku súťaž (AGCM) udelil leteckej spoločnosti Wizz Air Hungary pokutu vo výške 500-tisíc eur za nekalé obchodné praktiky. Dôvodom bolo zavádzajúce propagovanie ročného predplatného „All You Can Fly“ s obmedzeniami, ktoré neboli dostatočne a presne odkomunikované zákazníkom.

Podľa vyhlásenia AGCM spoločnosť neposkytla „primerané a presné informácie“ o obmedzeniach ponuky. Program umožňoval cestujúcim lietať za pevne stanovenú cenu 599 eur na všetkých medzinárodných trasách dopravcu.

Úrad upozornil, že v reklamných kampaniach Wizz Air „prezentoval službu ako neobmedzené predplatné, pričom vynechal primerané a presné informácie o obmedzeniach jej používania“. Konkrétne išlo o „neúplné a nejednoznačné“ informácie týkajúce sa termínov rezervácií, počtu a typu dostupných sedadiel a ďalších obmedzení.

Taliansky regulačný orgán tak potvrdil potrebu väčšej transparentnosti v komunikácii leteckých spoločností voči zákazníkom.

Firmy a inštitúcie: Wizz Air Hungary
Okruhy tém: Hospodárska súťaž Pokuta
