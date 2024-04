Nárok na štátnu pomoc so splácaním hypoték má menšina ľudí, brzdia ju najmä dve podmienky

Nemáte nárok na štátnu dotáciu na hypotéky? Existujú ďalšie riešenia zníženia úrokov.

Hoci štátna dotácia na splácanie hypoték funguje od januára tohto roka, podľa sprostredkovateľov sa týka menšiny klientov. Väčšine majiteľov hypoték totiž sprostredkovatelia v minulých rokoch pomohli s refinancovaním či zmenou fixácie úroku pri raste úrokov, prípadne klienti uprednostnili bezúčelový hypoúver. Práve refinancovanie a bezúčelovosť hypotéky rezort financií označil okrem príjmu za ďalšie kľúčové prekážky nároku na dotáciu. Existujú však ďalšie možnosti, ako si môžu majitelia hypoték znížiť splátku aj v tomto roku i bez dotácie štátu.

Štátnu dotáciu nebrzdí príjem, ale refinancovanie a bezúčelovosť

Majitelia hypoték, ktorí splnili podmienky štátu na pomoc s platením hypotéky vrátane príjmu do 2 086 eur mesačne*, si mohli uplatniť pomoc vo forme bonusu v daňovom priznaní za rok 2023. V tomto roku získajú pomoc už iba vo forme priamej sociálnej dávky na účet. Podľa aktuálnych dát MPSVR SR dostalo túto dávku vo februári len 3 658 ľudí spolu vo výške 273-tisíc eur. Štát pritom rátal s oveľa vyššími číslami.

„Spomedzi klientov aktuálne spĺňa podmienky na získanie štátnej dotácie na pomoc so splácaním hypotéky približne tretina klientov podľa našich dát a informácií z bánk. Dôvodom sú najmä dve prísne nastavené podmienky na pomoc – hypotéka nemohla byť v minulosti refinancovaná alebo bezúčelová. V nevýhode sú teda zodpovední ľudia, ktorí si minulý rok či roky predtým proaktívne vybavili refinancovanie hypotéky s lepším úrokom, nevediac o pripravovanom zákone,“ upozorňuje Michal Ďuriš, partner sprostredkovateľskej spoločnosti Umbrella Group v Bratislave, a dodáva: „Bezúčelový hypoúver uprednostnili klienti často preto, že je administratívne jednoduchší, nevyžaduje zložité dokladovanie stavebných nákladov ako pri účelovej hypotéke. Klienti, ktorí na bývanie využili bezúčelový úver, teda neprávom z pomoci vypadli.“

Podľa informácií z NR SR – Výboru pre financie a rozpočet plánuje vláda predložiť do parlamentu s účinnosťou od 1. júna 2024 pozmeňovací návrh zákona (Uznesenie – VFR 55 tlač 140) , ktorý do nároku na štátnu dotáciu pridáva aj refinancované hypotéky. Rozšíri sa tak množstvo ľudí, ktorí budú môcť získať dotáciu na pomoc so splácaním. Bezúčelové hypoúvery však stále zostávajú prekážkou na čerpanie dotácie.

Zníženie splátok hypoték ide aj bez štátnej dotácie

Pre klientov, ktorým tento rok porastú úroky, ale na štátnu dotáciu nemajú nárok, ponúkajú sprostredkovatelia ďalšie riešenia. „Klientovi najprv vypočítame, či má nárok na dotáciu od štátu. Ak áno, štátna dotácia do výšky najviac 150 eur mesačne je vo väčšine prípadov výhodnejšia než refinancovanie,“ prezrádza Michal Ďuriš a dodáva: „Ak klientovi dotácia nevychádza, môže urobiť tri veci: požiadať svoju banku o zníženie úrokov, prejsť do inej banky – refinancovať alebo znížiť hypotéku mimoriadnymi splátkami v prípade úspor.“

Pri refinancovaní hypoúveru do inej banky iba tri menšie banky nevyžadujú dokladovanie výšky príjmu pri navýšení mesačnej splátky oproti pôvodnej banke. V ostatných bankách musí klient prejsť procesom dokladovania príjmu podobnom ako pri braní novej hypotéky. Môže to byť problém pre niektoré skupiny – napríklad pre matky na materskej dovolenke či pre ľudí po zmene práce či chorobe.

„Samozrejme, aj v tomto prípade existuje riešenie. Stačí uhradiť prvú navýšenú splátku hypotéky a pri žiadosti o refinancovanie v inej banke už nie je potrebné vo väčšine bánk dokladovať výšku príjmu. Tento proces často dáva zmysel aj napriek poplatku, ktorý vznikne pri refinancovaní,“ radí Michal Ďuriš.

Možnosť získať dotáciu vyvolala podľa neho aj ďalší zaujímavý efekt. „Zachytili sme individuálne prípady na trhu, kedy niektoré banky klientom s nárokom na štátnu dotáciu neponúknu pri refixácii úroku najvýhodnejšiu sadzbu. Rátajú s tým, že pri odchode do inej banky klient stratí nárok na štátnu dotáciu. Ide však skôr o raritu, našťastie tento prístup nie je štandardom na trhu. Keďže banky nie sú zodpovedné za posudzovanie príjmu pri nároku na štátnu dotáciu a posudzujú iba účelovosť úveru, nemôžu si byť isté, či klient bude mať na dotáciu naozaj nárok,” upozorňuje Michal Ďuriš.

Dotačná schéma by mala tento rok stáť štátny rozpočet 64 miliónov eur a fungovať až do roku 2027. „Všetkých klientov, ktorým vznikol nárok na štátnu dotáciu, automaticky oslovujem a upozorňujem, aby o dotáciu neprišli,“ uzatvára Michal Ďuriš.

* Pozn.: Nárok na pomoc so splácaním hypotéky majú ľudia s príjmom do 1,6-násobku priemernej mzdy spred dvoch rokov. Podľa údajov za rok 2022 to v roku 2024 vychádza na 2 086 eur mesačne v hrubom. Ak ide o dlžníka a spoludlžníka, podmienka príjmu sa zdvojnásobuje na 4 172 eur mesačne v hrubom.

Informačný servis