Členstvo v Trumpovej Rade mieru stojí miliardu eur, pripomenula ministerka hospodárstva Saková

Členstvo Slovenska v Rade mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa je na zvážení troch najvyšších slovenských ústavných činiteľov. V diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 to povedala ministerka hospodárstva Denisa Saková. Zároveň pripomenula, že členstvo v rade stojí jednu miliardu eur.
Prípadným členstvom Slovenska sa podľa ministerky bude zaoberať aj vláda. „Uvidíme, či Slovensko príjme túto ponuku a vyčlení finančné prostriedky v objeme jednej miliardy eur,“ uviedla Saková. Doplnila, že je na mieste byť súčasťou mierových riešení, otázka však je, či bude Slovensko schopné miliardu eur poskytnúť. „Politickým konsenzom dôjdeme k výsledku,“ dodala ministerka.