Napätie počas Pellegriniho návštevy v Báčskom Petrovci, skupinu srbských Slovákov obkľúčila polícia – VIDEO

Návštevu prezidenta Petra Pellegriniho v Báčskom Petrovci sprevádzala napätá atmosféra. Skupinu Slovákov žijúcich v Srbsku policajti obkľúčili v parku. Pred budovou obecného úradu, kde sa uskutočnilo stretnutie slovenskej hlavy štátu a prezidenta Srbska Aleksandara Vučića s predstaviteľmi slovenskej menšiny, stáli ľudia so slovenskými a srbskými vlajkami.
Podľa slov skupiny Slovákov, ktorí ešte pred samotným príchodom napísali prezidentovi Pellegrinimu otvorený list, išlo o podporovateľov prezidenta Vučića. Dokonca tvrdili, že ľudí, ktorí pri príchode prezidentov vítali a skandovali, nikdy predtým nevideli.
Slovenskej komunite hrozí zánik
Neformálna skupina Slovákov žijúcich v Srbsku sa na Pellegriniho obrátila s otvoreným listom ešte pred jeho príchodom do Báčskeho Petrovca. Podľa ich slov sa slovenská komunita nachádza v kritickej fáze a čelí historicky najväčšiemu nátlaku a hrozbe zániku. Upozornili, že sú porušované ich ľudské práva, a mnohí z nich odchádzajú, pretože už na tomto mieste ďalej nevidia budúcnosť. V liste kritizujú, že Slovenská republika sa tomu len nečinne prizerá.
Pripomenuli incident z 9. augusta, pri ktorom došlo k útoku pre výstavu fotografií, ktorá zaznamenávala študentské protesty v Srbsku. Došlo pritom aj k potýčke medzi členmi a prívržencami strany prezidenta Aleksandra Vučiča a miestnymi občanmi. Tí opisovali fyzické útoky, zastrašovanie a nečinnosť polície aj oficiálnych predstaviteľov.
Juraj, občan z obce Hložany, pre agentúru SITA uviedol, že ľudia, ktorí vítali prezidentov pred obecným úradom v Báčskom Petrovci boli pozvaní. Ostatných Slovákov držali v neďalekom parku, ktorý strážila polícia, a ďalej sa už nedostali. „Zo všetkých strán je polícia. Nedovolili nám, aby sme stáli tam, kde sme chceli. Poslali nás sem. Prečo? Lebo taký znel rozkaz, bez akéhokoľvek vysvetlenia. Toto je hanba. Otvorene som im povedal: Toto je slobodný štát? Je toto slobodné teritórium?“ dodal Juraj.
Ako uviedol, na stretnutí so slovenským prezidentom netrvali, a to najmä po nedeľňajšom spoločnom vyhlásení Pellegriniho a Vučića.
„Bolo by však prirodzené, že by toto všetko bolo otvorené. Kedysi sa prezidenti z iných krajín vítali presne naopak. Vyzývali sa občania, aby prišli. Teraz je všetko zablokované. Niektorých ľudí pustili, pravdaže. Mám informáciu, že niektorým prišli pozvánky, aby sa prišli postaviť tam, kde teraz stoja. Niekto môže, niekto nemôže. Selekcia,“ doplnil Juraj s tým, že selekcia je podľa neho v Srbsku bežná. Doplnil, že je veľmi veľa vecí, ktoré slovenskú menšinu trápia. Pripomenul aj incident s výstavou. Išlo podľa neho o útok na slovenskú menšinu, keďže výstava bola slovenská.
Pellegrini podporil Vučića
K skupine Slovákov v parku sa vyjadril aj srbský prezident. Vučić upozornil, že v parku bolo iba 34 ľudí, no bola snaha navodiť dojem, akoby ich tam boli tisíce. Uviedol, že človek, ktorý stojí za protestmi je najbohatším človekom v Báčskom Petrovci. Ide o podnikateľa Triašku. „Je teraz na čele demonštrácii, a to proti mne, nie Pellegrinimu,“ dodal Vučić s tým, že aj tento podnikateľ bol pozvaný na stretnutie. Toto stretnutie však deň predtým odmietol.
„Chcel som s ním hovoriť, aby som videl, ako tak bohatý človek nie je spokojný s niečim v našej krajine. Včera mi však povedal, že nepríde na stretnutie,“ dodal srbský prezident. Ak ide o policajtov, ktorí obkľúčili ľudí v parku, Vučić uviedol, že polícia si len robila svoju prácu, keďže prišiel na návštevu prezident a bolo potrebné zaručiť bezpečnosť.
Pellegrini Vučića v jeho slovách podporil. Podotkol, že skupina obyvateľov má právo protestovať a vyjadrovať svoj názor, no nemá to podľa neho nič spoločné s témami, ktoré dnes riešili so srbským prezidentom. Pellegrini súčasne ubezpečil, že ľudia, ktorí cítia krivdu im nie sú ľahostajní.
S nespokojnou skupinou Slovákov žijúcich v Srbsku sa tak pre iný prezidentov program stretol jeho poradca pre zahraničné otázky a medzinárodnú politiku Ján Kubiš so svojím tímom. Prezident tak ubezpečil, že problémy, ktoré slovenská komunita nastolí, nezostanú bez pozornosti a odozvy.
„Nenechajme ale dobré slovensko-srbské vzťahy zatieniť nedorozumeniami, ktoré vyhádzajú z čisto vnútropolitického názoru či iného politického myslenia, bez ohľadu na to, či sú to Srbi, alebo Slováci. Nevťahujme do toho srbko-slovenské vzťahy. Sú to politické a názorové rozdiely,“ uzavrel Pellegrini.