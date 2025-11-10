Námorné drony zaútočili na ruský čiernomorský prístav Tuapse

Terčom útoku námorných dronov sa v pondelok ráno stal ruský čiernomorský prístav Tuapse v Krasnodarskom kraji. Poškodené údajne bolo jedno z mól. Uviedli to ruské telegramové kanály, informuje web Ukrajinská pravda.
Miestni obyvatelia hlásili výbuchy v meste a varovanie pred hrozbou dronov platilo takmer osem hodín. Šéf administratívy Tuapse Sergej Bojko oznámil zrušenie hrozby zo strany bezpilotných lodí a dronov až o 8:00 moskovského času.
Neskôr upravil svoj pôvodný príspevok a odstránil zmienku o námorných dronoch. Telegramový kanál Exilenova však zverejnil zábery očitých svedkov.
Ruské ministerstvo obrany vyhlásilo, že nad Čiernym morom ruskí vojaci zostrelili sedem bezpilotných lietadiel.