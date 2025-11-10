Námorné drony zaútočili na ruský čiernomorský prístav Tuapse

Telegramový kanál Exilenova zverejnil zábery očitých svedkov.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Ukrajinské námorné drony Sea Baby. Foto: SITA/AP
Terčom útoku námorných dronov sa v pondelok ráno stal ruský čiernomorský prístav Tuapse v Krasnodarskom kraji. Poškodené údajne bolo jedno z mól. Uviedli to ruské telegramové kanály, informuje web Ukrajinská pravda.

Miestni obyvatelia hlásili výbuchy v meste a varovanie pred hrozbou dronov platilo takmer osem hodín. Šéf administratívy Tuapse Sergej Bojko oznámil zrušenie hrozby zo strany bezpilotných lodí a dronov až o 8:00 moskovského času.

Neskôr upravil svoj pôvodný príspevok a odstránil zmienku o námorných dronoch. Telegramový kanál Exilenova však zverejnil zábery očitých svedkov.

Ruské ministerstvo obrany vyhlásilo, že nad Čiernym morom ruskí vojaci zostrelili sedem bezpilotných lietadiel.

