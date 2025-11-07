Nálada Američanov klesla na najhoršiu úroveň za tri roky

Názory amerických spotrebiteľov na ekonomiku sa v novembri zhoršili a dosiahli najnižšiu úroveň od polovice roka 2022.
Index spotrebiteľskej dôvery, ktorý zostavuje Michiganská univerzita, tento mesiac podľa predbežných odhadov klesol na 50,3 bodu z októbrových 53,6 bodu.
Trh práce v USA sa v ostatnom čase ochladzuje, keďže vlny ciel prezidenta Donalda Trumpa a rýchlo sa meniaca obchodná politika znamenajú značnú neistotu pre domácnosti a podniky.
Hodnotu indexu nadol zatlačili obavy o stav osobných financií a zhoršenie očakávaní v oblasti podnikateľských podmienok v nasledujúcich dvanástich mesiacov. Z prieskumu vyplýva, že aj núdzový režim amerických verejných financií čiže takzvaný shutdown vyvoláva obavy spotrebiteľov z „potenciálnych negatívnych dôsledkov pre ekonomiku“.