Nálada Američanov klesla na najhoršiu úroveň za tri roky

Stúpli obavy o stav osobných financií a zhoršili sa očakávania v oblasti podnikateľských podmienok.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
Foto: Ilustračné, SITA/AP
Názory amerických spotrebiteľov na ekonomiku sa v novembri zhoršili a dosiahli najnižšiu úroveň od polovice roka 2022.

Index spotrebiteľskej dôvery, ktorý zostavuje Michiganská univerzita, tento mesiac podľa predbežných odhadov klesol na 50,3 bodu z októbrových 53,6 bodu.

Trh práce v USA sa v ostatnom čase ochladzuje, keďže vlny ciel prezidenta Donalda Trumpa a rýchlo sa meniaca obchodná politika znamenajú značnú neistotu pre domácnosti a podniky.

Hodnotu indexu nadol zatlačili obavy o stav osobných financií a zhoršenie očakávaní v oblasti podnikateľských podmienok v nasledujúcich dvanástich mesiacov. Z prieskumu vyplýva, že aj núdzový režim amerických verejných financií čiže takzvaný shutdown vyvoláva obavy spotrebiteľov z „potenciálnych negatívnych dôsledkov pre ekonomiku“.

Okruhy tém: Americká ekonomika Spotrebiteľská dôvera
