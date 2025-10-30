Hospodárstvo eurozóny prekonalo očakávania

Ekonomika eurozóny v treťom štvrťroku tohto roka medzikvartálne rástla rýchlejšie, ako sa očakávalo. Štatistický úrad Európskej únieEurostat vo štvrtok uviedol, že 20-členný menový blok počas júla až septembra v porovnaní s predchádzajúcmi tromi mesiacmi vzrástol o 0,2 percenta a medziročne o 1,3 percenta.
Analytici spoločností Bloomberg a FactSet predpovedali, že hospodárstvo eurozóny sa v treťom štvrťroku medzikvartálne zväčší len o 0,1 percenta. Ekonómovia sú však v súvislosti s budúcnosťou opatrní. „Hoci v nadchádzajúcom roku očakávame postupné zrýchlenie rastu, vzhľadom na domácu a globálnu neistotu zostávame opatrní,“ uviedol Bert Colijn z ING Bank.
Ekonomika 27-člennej Európskej únie v treťom štvrťroku medzikvartálne vzrástla o 0,3 percenta a medziročne sa zväčšila o 1,5 percenta.