NAKA už nevyšetruje podpredsedu parlamentu Blahu za vyvesenie obrazu Che Guevaru

Polícia koncom marca zastavila trestné stíhanie podpredsedu parlamentu Ľuboša Blahu (Smer-SD), ktorý vo svojej kancelárii v parlamente zvesil obraz prezidentky Zuzany Čaputovej a namiesto neho si zavesil obraz kontroverzného revolucionára Ernesta Che Guevaru. Blaha tak urobil minulý rok krátko po nástupe do funkcie. Informoval o tom portál Aktuality.sk.

Rozhodnutie je právoplatné

Prípadom sa začala zaoberať Národná kriminálna agentúra (NAKA), ktorá viedla trestné stíhanie pre možný prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.

Hovorca polície Roman Hájek však uviedol, že „oznamovatelia v zákonnej lehote nepodali sťažnosti proti uzneseniu o zastavení trestného stíhania. Preto je toto rozhodnutie právoplatné“.

Vyšetrovateľ v uznesení napísal, že to, ak niekto zverejní podobizeň Ernesta Che Guevaru ešte neznamená, že po všetkých stránkach napĺňa znaky niektorého trestného činu extrémizmu. Inou situáciou by podľa vyšetrovateľa bolo, keby Blaha vyslovil výroky, ktoré by Che Guevaru oslavovali v súvislosti so zločinmi, ktorých sa dopustil.

Prejavenie ľavicového presvedčenia

NAKA si v tomto prípade dala vypracovať aj znalecký posudok, na základe ktorého bolo zistené, že Che Guevara bol rozporuplnou osobou, ktorá mala kritikov, ale aj veľa obdivovateľov. Vyšetrovateľ tak v závere usúdil, že Blaha zavesením obrazu neprejavil sympatie k totalitnému hnutiu.

Zároveň sa podľa neho dá predpokladať, že cieľom podpredsedu parlamentu Blahu bolo prejavenie svojho ľavicového presvedčenia. Podobne sa v prípade obhajoval aj Blaha, keď v televízii TA3 tvrdil, že zavesenie obrazu bolo prejavením ľavicového gesta a že Che Guevarove zločiny neobhajoval.

Návrh na odvolanie Ľuboša Blahu z funkcie podpredsedu parlamentu za spomínaný počin podalo opozičné Kresťanskodemokratické hnutie. Schôdza k jeho odvolávaniu bola otvorená, no program poslanci neschválili. Blaha tak aj naďalej ostal vo svojej funkcii.