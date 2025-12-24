Najvyšší vojenský veliteľ líbyjskej armády zahynul pri havárii lietadla neďaleko Ankary

Veliteľ líbyjských ozbrojených síl a štyria ďalší poprední vojenskí predstavitelia zahynuli v utorok večer, keď sa ich lietadlo zrútilo krátko po vzlete z Ankary, uviedli predstavitelia v hlavnom meste Turecka a Tripolise.
Vrak lietadla Falcon 50 našli tureckí bezpečnostní zložky v okrese Haymana neďaleko Ankary, uviedol turecký minister vnútra Ali Yerlikaya. Zahynuli aj traja členovia posádky.
Líbyjský premiér Abdulhamid Dbeibah na svojej facebookovej stránke uviedol: „S hlbokým zármutkom a veľkou ľútosťou sme sa dozvedeli o smrti náčelníka generálneho štábu líbyjskej armády, generálporučíka Mohammeda al-Haddáda.“
Porucha elektriny
Haddád sa v utorok skôr stretol v Ankare s tureckým ministrom obrany Yasarom Gülerom a jeho tureckým kolegom Selcukom Bayraktarogluom a vracal sa do Tripolisu.
Yerlikaya na platforme X uviedol, že Haddádovo lietadlo vzlietlo z ankarského letiska Esenboga o 18:10 SEČ a o 42 minút neskôr sa „kontakt stratil“. Lietadlo vydalo oznámenie o núdzovom pristátí neďaleko Haymany – asi 74 kilometrov od Ankary – ale kontakt sa nepodarilo obnoviť, uviedol minister.
Vysokopostavený turecký predstaviteľ uviedol, že lietadlo požiadalo o núdzové pristátie pre poruchu elektriny 16 minút po štarte.
Našli hlasový záznamník i čiernu skrinku
Lietadlo prepravovalo osem cestujúcich vrátane Haddáda, štyroch členov jeho sprievodu a troch členov posádky, ktorí „nahlásili núdzový stav do centra riadenia letovej prevádzky pre poruchu elektriny a požiadali o núdzové pristátie,“ uviedol na platforme X Burhanettin Duran, vedúci komunikačného riaditeľstva kancelárie prezidenta.
Turecký minister spravodlivosti Yilmaz Tunc uviedol, že ankarská prokuratúra začala vyšetrovanie incidentu. Medzičasom našli hlasový záznamník a čiernu skrinku lietadla.