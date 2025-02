Najvyšší súd odmietol dovolanie českej podnikateľky, ktorú odsúdili za prípravu vraždy bývalého manžela

Najvyšší súd (NS) SR odmietol dovolanie českej podnikateľky Evy Zámečníkovej, ktorá bola na Slovensku právoplatne odsúdená za prípravu úkladnej vraždy svojho bývalého manžela. Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová, dovolacie dôvody uvádzané odsúdenou podľa súdu neboli zistené.

Hľadaná Interpolom

Odvolací senát najvyššieho súdu ešte v januári 2020 vymeral Zámečníkovej trest osem rokov väzenia v ústave na výkon trestu so stredným stupňom stráženia. Podnikateľka, ktorá bola stíhaná na slobode, však na výkon trestu nenastúpila a momentálne je vedená ako hľadaná v databáze Interpolu.

Špecializovaný trestný súd v Pezinku (ŠTS) ešte predtým v júni 2018 uznal Zámečníkovú za vinnú v kauze prípravy vraždy bývalého manžela a uložil jej trest osem rokov väzenia so zaradením do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia. Bol to pritom už tretí verdikt prvostupňového súdu v rade. Pôvodne ŠTS obžalovanú uznal v auguste 2015 za vinnú a uložil jej trest deväť rokov väzenia. Najvyšší súd následne v októbri 2016 rozsudok zrušil a prípad vrátil špecializovanému súdu.

Kľúčový svedok

Problémom podľa najvyššieho súdu bolo postavenie kľúčového svedka obžaloby Martina A., ktorý nespĺňal zákonné podmienky na postavenie policajného agenta. Preto odvolací súd uznal ako zákonnú len časť jeho svedeckých výpovedí. Na tomto základe ŠTS v januári 2017 rozhodol, že tieto dôkazy nepostačujú na uznanie obžalovanej za vinnú a oslobodil ju. Podľa verdiktu Najvyššieho súdu SR z apríla 2018 však v prípade boli „vykonané všetky dôležité a potrebné dôkazy o vine“.

Podľa NS SR teda aj z dôkazov, ktoré najvyšší súd označil za zákonné, vyplývalo, že skutok sa stal a Špecializovaný trestný súd ich teda vyhodnotil nesprávne. Prípad mu preto vrátil na opätovné prejednanie, keďže odvolací súd nebol podľa neho po oslobodzujúcom rozsudku na prvom stupni oprávnený vyniesť sám odsudzujúci rozsudok.