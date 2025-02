Útočník zo Spišskej Starej Vsi ostáva vo väzbe, Najvyšší súd zamietol sťažnosť obvineného – FOTO

Útočník zo Spišskej Starej Vsi ostáva vo väzbe. Senát Najvyššieho súdu SR počas neverejného zasadnutia zamietol sťažnosť obvineného Samuela S. proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu, ktorý rozhodol o jeho väzobnom stíhaní.

„Senát dospel k záveru, že dôvody tzv. útekovej a preventívnej väzby, tak ako ich ustálil sudca pre prípravné konanie, sú u obvineného v tomto štádiu konania dané,“ informovala hovorkyňa Najvyššieho súdu SR Alexandra Važanová.

Sud pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súd v Pezinku vzal v druhej polovici januára do väzby Samuela S. obvineného v prípade útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok. Dôvodom väzby bola obava, že by obvinený mohol utiecť alebo by pokračoval v trestnej činnosti.