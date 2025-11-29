Najvyšší súd čoskoro rozhodne o oslobodení Harabina vo veci schvaľovania ruského útoku na Ukrajinu

Najvyšší súd SR vytýčil na 13. januára 2026 verejné zasadnutie vo veci bývalého sudcu, exministra spravodlivosti a bývalého šéfa Najvyššieho súdu SR Štefana Harabina. Toho Špecializovaný trestný súd v Pezinku koncom mája oslobodil spod obžaloby vo veci schvaľovania ruskej invázie na Ukrajinu.
Ako vtedy uviedol samosudca Ján Buvala, dôvodom je, že skutok nie je trestným činom. Harabin čelil obžalobe pre trestné činy hanobenia rasy, národa a presvedčenia a schvaľovania trestného činu. Keďže prokurátor voči oslobodzujúcemu rozsudku podal odvolanie, vec pripadla na prejednanie najvyššiemu súdu.
Nemá nič proti ukrajinskému národu
„Obžalovaný celý čas nepopieral konanie, ktoré mu bolo kladené za vinu,“ uviedol v máji sudca ŠTS Buvala s tým, že na vec mal však obžalovaný iný názor ako prokuratúra a vo svojich tvrdeniach bol konzistentný. Pripomenul tiež, že Harabin vyhlásil, že aj keď hovoril o nacistoch, nemá nič proti ukrajinskému národu.
Bratislavskí sudcovia odmietajú zastrašovanie a atakovanie kolegov, znižuje sa tak dôveryhodnosť justície
„Ako príklad uviedol, že nemá rád nacistov v Nemecku, ale nemá nič voči Nemcom,“ uviedol sudca. Zároveň sa Buvala zaoberal Rímskym štatútom Medzinárodného trestného súdu, pričom povedal, že ho nemôže nahrádzať pri rozhodovaní, čo je alebo nie je agresia.
„To by hraničilo so svojvôľou,“ skonštatoval. Obžalovaný Harabin ešte v apríli vyzval prokurátora, aby obžalobu vzal späť. Pre médiá pritom niekoľkokrát zopakoval, že Rusko nie je agresor. O tom podľa neho môže rozhodnúť iba Organizácia Spojených národov.
Spochybnil rozsudok súdu v Haagu
„Všetci prítomní vieme, že obžaloba stojí na vode,“ vyhlásil Harabin. Na adresu prokurátora zároveň uviedol, že nepozná právo a pácha trestnú činnosť.
„Ja som nevinný, vinný je prokurátor,“ povedal obžalovaný. Zároveň celý proces označil za štátnu ľubovôľu proti inak mysliacim ľuďom. Že Rusko je agresor podľa Harabina spochybnil rozsudok Medzinárodného trestného súdu OSN v Haagu.
Vypuknutie invázie na Ukrajine
Prokurátor bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry podal na bývalého ministra spravodlivosti a expredsedu Najvyššieho súdu SR Harabina obžalobu ešte v júni 2023. Harabin po vypuknutí ruskej invázie na Ukrajinu na sociálnej sieti napísal, že by urobil presne to isté, čo ruský prezidentVladimir Putin.
Je to všetko divadlo! Harabin prehovoril o šokujúcich dôvodoch, prečo sa zastavilo trestné stíhanie pri darovaní vojenskej techniky na Ukrajinu
„Je povinnosť pacifikovať nacistov,“ napísal Harabin. Doplnil, že „silu musí niekedy použiť aj svetové dobro“. V tejto súvislosti na neho boli podané viaceré trestné oznámenia zo strany vtedajších poslancov parlamentu, napríklad Juraja Šeligu, Andreja Stančíka, Kristiána Čekovského, Jána Benčíka alebo Ondreja Dostála.