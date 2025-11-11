Je to všetko divadlo! Harabin prehovoril o šokujúcich dôvodoch, prečo sa zastavilo trestné stíhanie pri darovaní vojenskej techniky na Ukrajinu

Voliči vládnej koalície sú sklamaní a šokovaní zo správy, že polícia zastavila trestné stíhanie v súvislosti s darovaním vojenskej techniky na Ukrajinu s tým, že skutok nie je trestným činom. Naopak exministra spravodlivosti a bývalého šéfa Najvyššieho súdu SR Štefana Harabina tento záver absolútne neprekvapil.
„Mňa toto neprekvapuje, pretože dnešný človek v úrade prezidenta – Peter Pellegrini, ešte 12.2.2023 hovoril, že Zelenského požiadavka na bezplatné dodanie stíhačiek je legitímna. Už vtedy Pellegrini nabádal na rozkrádanie štátneho rozpočtu,“ hovorí v úvode Harabin, ktorý bol od začiatku rusko-ukrajinského konfliktu veľkým kritikom dodávania zbraní a vojenskej techniky na Ukrajinu.
„Kto bol generálnym prokurátorom vtedy a kto je generálny prokurátor teraz? Je to pán Maroš Žilinka, ktorý mal už vtedy zastaviť rozkrádanie nášho národného majetku, lebo všetci tí, ktorí toto robili, páchali trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa,“ vysvetľoval ďalej pre agentúru SITA.
Žilinka mal stíhať trestnú činnosť
„Pán Žilinka omisívnym spôsobom, pasívne, páchal trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa, lebo nestíhal trestnú činnosť tých zlodejov, ktorí vykrádali štátny rozpočet,“ kritizoval Harabin.
„Nemôžete sa teda čudovať, že tí ľudia, ktorí sú v najvyšších ústavných pozíciách, by to len takto tolerovali, že by sa odhalila aj ich trestná činnosť podpory rozkrádania národného majetku a našej obranyschopnosti,“ rozvinul exminister spravodlivosti ďalšie možné dôvody toho, prečo polícia zastavila trestné stíhanie vo veci darovania vojenskej techniky.
Tím Darca už nevyšetruje darovanie stíhačiek MiG-29 Ukrajine, v kauze nastal veľký zvrat
Harabin opakovane kritizoval dodávky zbraní na Ukrajinu, ktoré pokračujú aj nástupom vlády Roberta Fica. Premiér aj minister obrany argumentujú, že ide len o súkromné firmy.
„Dobre, išlo to cez súkromné firmy, ale tiež zneužívali právomoc verejného činiteľa, lebo nemohli dať licenciu súkromným firmám. Keď sa štát dozvie, že čo i len jeden náboj bol sprítomnený cez súkromnú firmu v konfliktnej oblasti, kde nemôžeme dodávať zbrane, boli povinný zastaviť aj predaj súkromným firmám a odňať licencie, čo sa nestalo,“ upozornil Harabin s tým, že sme účastníkom celého radu medzinárodných zmlúv o zákaze dodávok zbraní.
Všetko je divadlo
Navyše Harabin kritizoval aj súčasného ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD), ktorý podľa jeho slov môže byť tiež stíhaný pre dodávky zbraní, ak sa bude stíhať aj Jaroslav Naď.
„Keby trestne stíhali Naďa, tak musia okamžite trestne stíhať aj Kaliňáka a to už by nebolo po vôli ani pánovi Ficovi ani pánovi Kaliňákovi, ani Eštokovi,“ zhrnul exšéf Najvyššieho súdu podstatu celého problému. „Nemôžu byť trestne stíhaní, veď Žilinka by seba samého trestne stíhal, keby toleroval trestné stíhanie Naďa. Takže všetko toto je divadlo,“ podčiarkol ďalej.
Harabina sme sa pýtali, že ak je to všetko pravda, ako to bude Smer-SD vysvetľovať svojim voličom? „To už ma nezaujíma. Pán Fico jedno hovorí a druhé robí. Je nesporný fakt, že Ficova vláda dodáva zbrane na Ukrajinu v oveľa väčšom rozsahu ako to bola garnitúra Čaputová–Heger a Matovič a spol.,“ reagoval.
Nepreukázal sa vznik škody Slovensku
Harabina sme sa pýtali aj na to, čo hovorí na konkrétne odôvodnenie, a teda že vyšetrovanie darovania vojenskej techniky Ukrajine nepreukázalo vznik škody Slovenskej republike, ani to, že by členovia vlády konali s úmyslom zadovážiť si neoprávnený prospech, či prekračovali svoje právomoci.
Súčasná vláda robí to isté, čo predchádzajúca. Naď očakáva, že Smer podá na Kaliňáka trestné oznámenie za pomoc Ukrajine – VIDEO
„Toto zdôvodnenie znamená, že ten človek, ktorý to tam napísal, by mal byť hneď eskortovaný na 18. poschodie do Pezinka. Znamená to totiž, že kto kradne náš rozpočet, môže to robiť do budúcna ďalej,“ uviedol Harabin na adresu vyšetrovateľa, ktorý zastavil trestné stíhanie vo veci darovanie stíhačiek MiG-29 a systému KUB Ukrajine. „Náš národný majetok rozdávali zadarmo a vyšetrovateľ povie, že škoda nevznikla, no to je ťažká psychiatria,“ vyhlásil tiež.
„Veď to je návod na to, že momentálni držitelia moci v exekutíve môžu vykrádať náš štátny rozpočet nielen formou dodávok zbraní, ale aj formou darovania majetku iným, napríklad Banderovcom, alebo akémukoľvek inému štátu. Veď to je výsmech, toto sa komentovať z hľadiska práva nedá,“ podčiarkol ďalej.
Kedy nastúpi právny štát?
Líder Demokratov a exminister obrany Jaroslav Naď dnes žiada verejné ospravedlnenie medzi inými aj od premiéra Roberta Fica. „Príde ešte doba – keď nastúpi právny štát, že aj Naď aj Kaliňák budú trestne stíhaní za dodávky zbraní na Ukrajinu aj za škodu, ktorú spôsobili slovenskému štátnemu rozpočtu. Toto je divadlo medzi Naďom a Kaliňákom,“ reagoval v tejto súvislosti Harabin.
Sklamaní voliči vládnej koalície, ktorí ešte stále veria tomu, že odovzdanie vojenskej techniky na Ukrajinu bolo trestnou činnosťou, sa pýtajú, či sa dá ešte situácia zvrátiť?
„Blíži sa doba, kedy nastúpi právo a spravodlivosť. Máte pohár vody a tá voda tam kvapká a kvapká. Ona kvapká dlho a dlho sa nič nedeje. Aj tu sa dlho pácha trestná činnosť, nedodržiava sa právo na najvyšších poschodiach moci…a potom tá posledná kvapka preleje celý pohár a pre týchto všetkých páchateľov trestnej činnosti bude neskoro,“ odkázal na záver Harabin.