Najvyšší európsky súd rozhodol, že Maďarsko pri hlasovaní o kanabise porušilo princípy EÚ

Súdny dvor Európskej únie v utorok rozhodol, že Maďarsko hlasovaním proti spoločnej pozícii Únie o zmene kategorizácie kanabisu počas zasadnutia Komisie OSN pre omamné látky porušilo princípy EÚ.
Budapešť v roku 2020 odmietla vyradiť kanabis zo zoznamu látok, na ktorom sa nachádzajú životu nebezpečné opioidy ako heroín, pričom sa odvolala na svoju politiku „nulovej tolerancie“. Európska komisia následne začala proti Budapešti konanie o porušení zásad EÚ, keďže Maďarsko hlasovalo proti stanovisku prijatému kvalifikovanou väčšinou členských štátov.
Súd dnes rozhodol v prospech Komisie a uviedol, že Maďarsko „nesplnilo svoje povinnosti podľa práva EÚ“. Pripomenul, že klasifikácia drog patrí do výlučnej právomoci Únie a Budapešť porušila zásadu lojálnej spolupráce.
„V zmysle zásady lojálnej spolupráce sú členské štáty povinné napomáhať plneniu úloh Európskej únie a zdržať sa akýchkoľvek krokov, ktoré by mohli ohroziť dosiahnutie spoločných cieľov,“ uviedol súd v rozhodnutí.
Vláda premiéraViktora Orbána, ktorá sa s Bruselom často dostáva do sporov – od právnych otázok až po zahraničnú politiku –, na žiadosť o reakciu bezprostredne neodpovedala.