Najviac slovenských výrobkov nájdu zákazníci v Kauflande, dokazuje to najnovší prieskum

Spolupráca so slovenskými dodávateľmi sa pre reťazec stala kľúčovou súčasťou jeho obchodnej stratégie, čo potvrdzuje aj najnovší prieskum Spotrebiteľského panelu prestížnej agentúry GfK – YouGov. Podľa jeho výsledkov Kaufland* dosiahol v priemere najviac vystavení slovenských produktov spomedzi všetkých maloobchodných reťazcov a vedie medzi nimi s počtom 6 047 vystavení.

Prieskum prebiehal počas júla 2024 v 360 predajniach maloobchodných reťazcov po celom Slovensku a zameral sa na 32 sledovaných kategórií, ktoré boli rozdelené do 92 podkategórií. Výsledky dokazujú, že Kaufland v porovnaní s minulým rokom ako jeden z mála dokonca zvýšil nárast podielu vystavenia domácich produktov, a to až o dva percentuálne body, na rozdiel od väčšiny sledovaných maloobchodných reťazcov, ktoré v medziročnom hodnotení zaznamenali stabilný vývoj alebo pokles. Na maloobchodnom trhu a pri hodnotení priemeru reťazcov ako celku si tak naďalej drží prvenstvo, pretože dosiahol najvyšší absolútny počet vystavenia slovenských výrobkov za všetky merané kategórie.

„S domácimi dodávateľmi dlhodobo spolupracujeme a ich podpora je pre nás natoľko dôležitá, že sa stala prioritou našej obchodnej stratégie,“ vysvetľuje Richard Bendík, riaditeľ nákupu a marketingu v spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. „Tohtoročné prvenstvo podľa Spotrebiteľského panelu GfK – YouGov, ktoré sme obhájili už ôsmy raz, je tak dôkazom, že sme v našich plánoch úspešní a že pre slovenských výrobcov sme sa stali férovým a stabilným partnerom. Okrem toho, že dostávajú priestor v našich predajniach, im zároveň pomáhame rásť.“

Spolupráca s reťazcom dáva slovenským výrobcom šancu rásť aj modernizovať výrobu, platí to aj pre Mäsokombinát NORD SVIT. Foto: Kaufland

Podpora má množstvo podôb

Mäsokombinát NORD SVIT dodáva do Kauflandu až 30 percent svojej produkcie a na trh prináša približne 3 500 ton výrobkov ako šunky, párky či rôzne zabíjačkové špeciality. S reťazcom spolupracuje od roku 2011 a ako tvrdí generálny riaditeľ Barnabáš Toma, spoločnosť spod Tatier ho považuje za dôležitého obchodného partnera. „Keď počas pandémie v našich kamenných predajniach nastal výrazný pokles v predaji čerstvého mäsa, pomohla nám ho vykryť spolupráca s Kauflandom. Na férové obchodné vzťahy s reťazcom nedáme dopustiť a môžeme ich nazvať partnerstvom. Aj vďaka nemu sme mohli investovať takmer dva milióny eur do nových moderných technológií,“ vysvetľuje generálny riaditeľ mäsokombinátu, ktorý pre predajcu vyrába aj produkty privátnej značky K-Z lásky k tradícii.

V celoslovenskej obchodnej sieti reťazca nakupujú spotrebitelia aj produkty Bánoveckej mliekarne, ktorá s Kauflandom spolupracuje už od jeho príchodu na Slovensko, teda 24 rokov. Keď uviedol na trh produktovú líniu K-Z lásky k tradícii, výrobky z Bánoviec nad Bebravou ako parenice, oštiepky či tvaroh sa stali jej súčasťou, čo mliekarni umožňuje nielen modernizovať výrobu a dávať prácu takmer 300 zamestnancom, ale zároveň podporovať tunajší región. „Aj spolupráca s Kauflandom pomáha zachovávať chov dobytka na okolitých farmách. Tie u nás našli pravidelný odbyt na čerstvé mlieko, a tak poľnohospodári môžu využívať úrodnú oblasť Bánovskej kotliny a zamestnávať desiatky chovateľov, ktorí sa starajú o zvieratá,“ hovorí Bohuslav Šiko, riaditeľ pre obchod a marketing.

Reťazec poskytuje domácim dodávateľom aj nové príležitosti, Bánovecká mliekareň pre Kaufland vyrába produkty privátnej značky K-Z lásky k tradícii. Foto: Kaufland

Šanca aj pre menších výrobcov

Pomocnú ruku od reťazca dostávajú aj malí regionálni dodávatelia ako spoločnosť CSF, ktorá v Bratislave so svojimi 4 zamestnancami prináša na trh produkty s vysokým podielom zveriny. „Ako poľovník a mäsiar som v roku 2021 začal vyrábať špeciality z jeleniny, ktorá patrí k najkvalitnejším druhom mäsa. Naše produkty sú vyrábané tradičným spôsobom bez použitia aditív, použitá zverina pochádza výlučne zo slovenského lovu a na údenie sa používa bukové drevo a štiepka,“ vysvetľuje konateľ spoločnosti Miroslav Kuriš, no priznáva, že pre malého výrobcu je náročné dostať svoj tovar k spotrebiteľovi. „S ponukou na spoluprácu som oslovil viaceré reťazce, ale Kaufland mi ako jediný dal príležitosť a od júna tohto roku zaradil do svojho sortimentu aj naše výrobky.“ Jeleniu klobásu, jeleniu salámu či párky môžu nakupovať zákazníci v desiatich predajniach hlavného mesta.

Kaufland, ktorý s priemerným počtom 6 047 vystavení domácich výrobkov získal medzi maloobchodnými reťazcami na trhu absolútne prvenstvo, potvrdil svoju líderskú pozíciu už ôsmy raz za sebou. Aktuálne spolupracuje s viac ako 500 dodávateľmi so sídlom v Slovenskej republike, pričom 130 z nich sú malí regionálni výrobcovia. Za ich produkty im len za posledné tri obchodné roky zaplatil vyše 2, 2 miliardy eur.

* Porovnanie reťazca Kaufland s ostatnými reťazcami na slovenskom maloobchodnom trhu na základe výsledkov prieskumu Spotrebiteľského panelu GfK – YouGov o podiele vystavenia slovenských výrobkov realizovaného v júli 2024.

