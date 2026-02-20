Najväčšia lietadlová loď na svete vplávala do Stredozemného mora. Posilní americké jednotky na Blízkom východe

Americká lietadlová loď USS Gerald R. Ford vplávala v piatok do Stredozemného mora, informovala agentúra AFP na základe fotografií, ktoré ju zobrazujú pri prechode Gibraltárskym prielivom.
Jej presun nariadil prezidentDonald Trump v rámci posilňovania americkej vojenskej prítomnosti v oblasti Blízkeho východu ako súčasť príprav na možný útok na Irán. V súčasnosti má Washington v oblasti 13 lodí: lietadlovú loď USS Abraham Lincoln, deväť torpédoborcov a tri pobrežné bojové lode, povedal pre AFP americký predstaviteľ.
Trump pritvrdil a pod hrozbou útoku dal Iránu ultimátum. Desať až pätnásť dní je v podstate maximum, vyhlásil
USS Gerald R. Ford, najväčšia lietadlová loď na svete, preplávala Gibraltárskym prielivom, ktorý spája Stredozemné more s Atlantickým oceánom, v sprievode troch torpédoborcov. Po príchode do oblasti zvýši počet amerických vojnových lodí v regióne na 17.
Prezident Trump v piatok povedal, že „zvažuje“ obmedzený útok na Irán, ak rokovania neprinesú novú dohodu, ktorá by nahradila jadrovú dohodu s Teheránom, od ktorej odstúpil počas svojho prvého funkčného obdobia.