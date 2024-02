Najnovším hitom v slovenských domácnostiach sú voňavé oleje do prania

V poslednom období sa na slovenskom trhu šíri nový trend v oblasti prania bielizne a oblečenia. Populárne je používanie voňavých olejov do prania, ktoré nahrádzajú tradičnú aviváž. Parfémované oleje nielenže prispievajú k čistote oblečenia, ale ho zároveň výraznejšie prevoňajú. Čo všetko trh s voňavými produktami na pranie ponúka

V porovnaní s bežnou avivážou ponúkajú voňavé oleje do prania oveľa širšiu škálu vôní, od sviežich a ovocných až po kvetinové a orientálne, ale predovšetkým sú oveľa intenzívnejšie. Ich zloženie často zahŕňa prírodné esenciálne oleje, ktoré dodávajú bielizni a oblečeniu nezameniteľný a dlhotrvajúci voňavý zážitok.

Medzi obľúbených a overených predajcov parfumovaných olejov do prania patrí aj eshop BEAUshop.sk, ktorý ponúka hneď niekoľko rôznych druhov značiek a produktov pre voňavý domov. Nájdete tam okrem olejov do prania aj spreje na textil, loptičky do sušičky, voňavé vrecúška do šatníka, pracie gély, zmäkčovače, interiérové vône, sviečky a dokonca aj voňavé čistiace prostriedky. Na eshope však nájdete aj rôzne darčekové predmety a doplnky do domácnosti.

Foto: Beaushop

Ako sa oleje do prania používajú

Parfémované oleje, sa pridávajú do práčky do nádržky na aviváž alebo na kúsok látky či bavlnené loptičky v sušičke. Tu sú tri najčastejšie spôsoby použitia:

V práčke: Olejové parfémy sa pridávajú do nádržky na aviváž. Stačí pridať pár kvapiek olejového parfému do nádržky, môžete aj spolu so zmäkčovadlom, a nastaviť práčku na bežný cyklus prania.

V sušičke: Olejové parfémy môžete pridať aj do sušičky na bavlnené loptičky. Loptičky sa pridajú do sušičky spolu s oblečením a pár kvapiek olejového parfému sa pridá priamo na loptičky. Použiť môžete aj kúsok látky a olej nakvapkať na látku.

Ručné pranie: Použiť ich môžete aj pri ručnom praní, vtedy odporúčame použiť gumené rukavice, aby vás vysoká koncentrácia vône nepodráždila

Stačí použiť 5 ml na 5 kg bielizne, ale záleží od intenzity vône, ktorú chcete dosiahnuť. Olejové parfémy do prania sú pre mnohých ľudí skvelým spôsobom, ako udržať svoju bielizeň a textílie voňavé po dlhý čas.

Aké značky sú populárne?Vôňa olejového parfému vydrží aj niekoľko týždňov. Olejové parfémy majú vysokú koncentráciu a preto dokážu zanechať príjemnú vôňu na textíliách aj po naozaj dlhom období. Najväčšie zastúpenie na trhu majú najmä talianske značky olejov do prania. Medzi obľúbené patria HOROMIA, ktorá ponúka celý rad voňavý produktov a Il Bucato Di Adele, ktorá pravidelne ponúka okrem tradičnej kolekcie aj limitované edície. Populárna je aj švajčiarska značka Kifra. Medzi jej najobľúbenejšie produkty patria 200 ml verzie olejov do prania s viac ako 20 vôňami a intenzívne interiérové spreje. Predávané sú však aj Ventilii Milano, La Bella Lavanderina a Hypno Casa. Všetky tieto značky nájdete na eshope BEAUshop.sk.

Podľa obľúbenosti a popularity týchto prostriedkov do domácnosti môžeme predpokladať, že pribudnú aj ďalšie voňavé produkty, ktoré rozvoňajú každú domácnosť.

Informačný servis