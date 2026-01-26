Rusko takmer po štyroch rokoch priznalo smrť námorníkov na vlajkovom krížniku Moskva

Moskovský vojenský súd po prvý raz oficiálne priznal, že pri potopení vlajkovej lode Čiernomorskej flotily Moskva v apríli 2022 zahynulo 20 námorníkov. Krížnik sa potopil po zásahu ukrajinskými raketami, hoci Rusko pôvodne tvrdilo, že loď klesla počas búrlivého počasia po požiari spôsobenom výbuchom munície.
Odsúdený na doživotie
Ako informuje exilový denník The Moscow Times, súd minulý štvrtok odsúdil veliteľa ukrajinskej námornej brigády Andrija Šubina na doživotie v neprítomnosti za terorizmus súvisiaci s potopením vojenského plavidla Moskva a ďalšej ruskej lode.
Podľa rozsudku zasiahli loď dve ukrajinské rakety, ktoré spôsobili požiar a zadymenie vnútorných priestorov. Ukrajina už skôr uviedla, že použila dve strely Neptun.
Krížnik Moskva, ktorý zasiahli ukrajinské rakety Neptún, sa potopil
Správu stiahli
V tlačovej správe, ktorá bola neskôr z webovej stránky stiahnutá, sa uvádzalo, že okrem 20 mŕtvych utrpelo 24 členov posádky zranenia a ôsmi zostávajú nezvestní. „Tieto straty vznikli počas šesťhodinového ‚boja o udržanie lode nad hladinou‘,“ uvádza sa podľa snímky tlačovej správy zverejnenej portálom Mediazona.
Ruské ministerstvo obrany doteraz priznalo len jedno úmrtie a 27 nezvestných. Súd dosadený Moskvou na okupovanom Kryme v novembri 2022 vyhlásil 17 z nezvestných za mŕtvych.