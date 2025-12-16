Najmladší tím v histórii? Slováci do 20 rokov začali prípravu na MS v USA

Slovenskí juniori odohrajú v rámci prípravy dva zápasy – 21. decembra proti Lotyšsku a o deň neskôr nastúpia proti Česku.
Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov odštartovala záverečnú prípravu pred majstrovstvami sveta tejto vekovej kategórie, ktoré sa na prelome rokov uskutočnia v amerických mestách Minneapolis a St. Paul.

Ako referuje oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja, tím sa po takmer 24-hodinovej ceste z Európy presunul do mesta Bemidji v štáte Minnesota, kde má rozložený tréningový kemp. Zo Slovenska odcestovalo 13 hráčov, ďalší sa k mužstvu pripojili na americkej pôde.

Napriek únave z náročného presunu absolvovali Slováci krátko po príchode aj prvý tréning na ľade. Realizačný tím zvolil jednoduchší program bez väčšej záťaže, ktorého cieľom bolo najmä rozkorčuľovanie a základná adaptácia po dlhom lete.

Asistent trénera Ivan Švarný potvrdil, že na hráčoch bolo vidieť následky cestovania. „Zamerali sme sa hlavne na to, aby sa chlapci vykorčuľovali,“ uviedol s tým, že tréning slúžil najmä na rozhýbanie a aklimatizáciu.

V ďalších dňoch už podľa jeho slov príde zvýšenie tempa a prechod na dvojfázové tréningy so zameraním na taktiku a herné systémy.

Hráči priznali, že presun do USA bol vyčerpávajúci. Obranca Adam Goljer označil cestu za veľmi dlhú, útočník Tobias Pitka, ktorý sa k tímu pripájal až v zámorí, zase ocenil, že nemusel absolvovať celý let v lietadle.

V nominácii na prípravu figuruje 28 hráčov, pričom pred štartom šampionátu musia tréneri vyradiť troch z nich. Stále platí, že Slovensko by malo na turnaji nastúpiť s historicky najmladším tímom, čo však podľa hráčov neznižuje zodpovednosť ani ambície.

Slovenskí juniori odohrajú v rámci prípravy dva zápasy – 21. decembra proti Lotyšsku a o deň neskôr nastúpia proti Česku. V základnej skupine turnaja sa Slováci postupne stretnú so Švédskom, Nemeckom, USA a Švajčiarskom.

