Najlepšiu študentskú firmu majú gymnazisti z Košíc, vyrábajú brikety z konského trusu

Súťaž študentských firiem vyhrali gymnazisti z Košíc, ktorí vyrábajú brikety z konského trusu. V súťaži stredoškolských firiem z celého Slovenska najviac zaujali udržateľné produkty a služby cirkulárnej ekonomiky.

Uspel tiež ekologický podpaľovač vyrobený z kávových usadenín, oblečenie nie z druhej, ale dokonca z tretej ruky, bezpapierové vizitky či tuhý prací gél. V bratislavskom Avione sa na 28. ročníku Veľtrhu podnikateľských talentov predstavilo 51 najlepších študentských firiem.

Stredoškoláci si ich založili v rámci vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia a bojovali tak o miestenku do európskeho finále Company of the Year Competition GEN-E, ktorú globálna nezisková vzdelávacia organizácia Junior Achievement (JA) organizuje v júli v Turecku. JA o tom informovala v tlačovej správe.

Rozvoj podnikavosti na stredných školách

Organizácia priblížila, že program Aplikovaná ekonómia rozvíja na stredných školách podnikavosť, ekonomické myslenie, finančnú gramotnosť ako aj praktické zručnosti. Organizácia ho prináša od roku 1992. Žiaci si tak zakladajú akciové spoločnosti od zápisu do simulovaného obchodného registra, cez daňové kontroly, publikovanie výročnej správy, marketingovú komunikáciu, predaj produktov a služieb až po likvidáciu.

„V rámci súťaže odborná porota hodnotila študentské firmy v rôznych kategóriách a udelila napríklad aj cenu za najlepšiu výročnú správu, za dosiahnuté výsledky a tímovú prácu, prezentáciu a orientáciu firmy na zákazníka, cenu za finančné riadenie, udržateľné podnikanie, virtuálnu komunikáciu či cenu za úspešné ženské vedenie študentskej firmy,“ priblížila organizácia JA.

Víťazné brikety z konskej biomasy

Víťazom študentských firiem sa tento rok stala spoločnosť Fluf z Gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach, ktorá bude Slovensko reprezentovať aj na európskom kole súťaže v Turecku. Študenti vo svojej firme vyrábajú ekologické brikety z konskej biomasy.

„Netradičný nápad dotiahli do konca vďaka obojstranne výhodnej spolupráci s lokálnou farmou, na ktorej chovajú kone a ktorá doteraz za odvoz hnoja musela platiť. Firma mieša živočíšny materiál s kancelárskym odpadom, potom hmotu ručne lisuje, krája a balí do papierových krabíc,“ vysvetlila organizácia.

Firmu, ktorú založilo 14 študentov, reprezentovala na súťaži pätica v zložení Tereza Pažinová, Rebeka Hubková, Jakub Matusák, Ema Šlepkovská a Lea Benčová pod vedením učiteľky Evy Wolfovej. Ako uviedla JA, z rovnakej školy prišiel pred dvoma rokmi aj nápad na výrobu popisovačov na biele tabule vyrobené z odpadu z voskových tlačiarní. Firma Scribo vyhrala dokonca svetové finále súťaže v roku 2022.

Inovatívne nápady stredoškolákov

K piatim najlepším patrili aj študenti z Evanjelického lýcea v Bratislavy. Tí so svojou firmou Clotho predstavili koncept „udržateľnej módy neudržateľnej generácie„. Oblečenie so second-handov nechali vylepšiť umelcom, ktorí z nich vyrobili žiadané kúsky.

Úspešní boli tiež žiaci zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom, ktorí vo svojej firme Coffee punch vyrábali z kávového odpadu ekologický podpaľovač pre zapálenie ohňa v krboch, uhlia na grile alebo v otvorených ohniskách.

Ako organizácia ďalej informovala, Gymnazisti z Poštovej ulice v Košiciach, so svojou firmou LAVI priniesli revolúciu do takej bežnej činnosti, akou je pranie. „Na začiatku ich nápadu bola nehoda s rozliatym pracím gélom a na konci prostriedok na pranie vo forme tuhého mydla, ktoré sa po vhodení do vody rozpustí na prací gél,“ vysvetlila organizácia JA.

Študenti zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Bratislave zase vyvinuli aplikáciu Vizify, vďaka ktorej by sa vyriešilo plytvanie papierom na tlač vizitiek. „Plnohodnotne ich nahradili digitálnymi vizitkami, ktoré sú nielen praktické, ale navyše zabraňujú ľudským chybám pri prepise kontaktov,“ spresnila organizácia.