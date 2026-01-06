Najlepšiu formu z extraligistov má Banská Bystrica, v pondelok zdolala aj Nitru - VIDEO

Na čele tabuľky je Slovan Bratislava, ktorý má po domácom triumfe nad Žilinou 4:1 náskok siedmich bodov na Nitru aj Košice.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Vlastimil Wojnar
Český hokejový tréner Vlastimil Wojnar počas pôsobenia na lavičke Spišskej Novej Vsi. Foto: SITA/Viktor Zamborský
Slovensko Ľadový hokej Ľadový hokej z lokality Slovensko

Aktuálne najlepšiu formu spomedzi všetkých účastníkov slovenskej hokejovej extraligy majú hráči Banskej Bystrice. Tím spod Urpína ťahá osemzápasovú šnúru víťazstiev, zásluhou ktorej sú na 4. mieste tabuľky s mankom len dvoch bodov na Nitru a Košice na 2. resp. 3. mieste, pričom majú k dobru ešte jeden duel.

„Barani“ v pondelkovom súboji 36. kola zvíťazili doma nad Nitrou 5:2. Trpkú príchuť prehry tak nepoznajú od polovice decembra 2025.

„Je to pekné, že séria pokračuje, ale zo zápasu proti Nitre sme mali rešpekt. Vedeli sme, že príde top tím a snažili sme sa na to pripraviť. Chlapci to vzali za správny koniec,“ uviedol tréner Vlastimil Wojnar podľa oficiálneho klubového webu.

Vlci nestačili na lídra

Banská Bystrica sa v pondelok dostala v hodnotení cez Žilinu, ktorá prehrala v Bratislave so Slovanom 1:4. „Keď hráme proti tímu, ktorý je na čele tabuľky, musíme byť oveľa zodpovednejší. Nemôžeme si dovoliť ani jedno vypustené striedanie,“ povedal kormidelník Milan Bartovič po prehre svojich „vlkov“ na webe klubu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

V domácom prostredí v pondelok zvíťazili aj Poprad a Zvolen, prišli však o jeden bod. „Kamzíci“ zdolali hráčov Michaloviec 4:3 po samostatných nájazdoch a „rytieri“ nad Trenčínom 3:2 po predĺžení.

Darí sa aj Spišiakom

Aj zásluhou triumfu 3:0 na ľade Prešova ťahajú šnúru troch víťazstiev hokejisti Spišskej Novej Vsi. Vonku naplno bodovali aj Košice, ktoré domáci Liptovský Mikuláš zdolali 3:1.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

V tabuľke je na čele Slovan o 7 bodov pred Nitrou s Košicami. Na dne hodnotenia je dlhodobo Prešov, ktorý na predposledný Zvolen stráca 13 bodov.

Viac k osobe: Milan BartovičVlastimil Wojnar
Firmy a inštitúcie: HC MONACObet Banská BystricaHC Slovan BratislavaHK NitraSZĽH Slovenský zväz ľadového hokejaTipsport extraligaVlci Žilina
Okruhy tém: Tipsport extraliga Tipsport extraliga 2025/2026
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk