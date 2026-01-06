Najlepšiu formu z extraligistov má Banská Bystrica, v pondelok zdolala aj Nitru - VIDEO

Aktuálne najlepšiu formu spomedzi všetkých účastníkov slovenskej hokejovej extraligy majú hráči Banskej Bystrice. Tím spod Urpína ťahá osemzápasovú šnúru víťazstiev, zásluhou ktorej sú na 4. mieste tabuľky s mankom len dvoch bodov na Nitru a Košice na 2. resp. 3. mieste, pričom majú k dobru ešte jeden duel.
Prehrali Slovan Bratislava, Nitra aj Košice. Tímy z Top 3 neuspeli pred vlastnými fanúšikmi - FOTO
„Barani“ v pondelkovom súboji 36. kola zvíťazili doma nad Nitrou 5:2. Trpkú príchuť prehry tak nepoznajú od polovice decembra 2025.
„Je to pekné, že séria pokračuje, ale zo zápasu proti Nitre sme mali rešpekt. Vedeli sme, že príde top tím a snažili sme sa na to pripraviť. Chlapci to vzali za správny koniec,“ uviedol tréner Vlastimil Wojnar podľa oficiálneho klubového webu.
Na Spiši druhýkrát menili trénera v sezóne. Z problémov ich má dostať Fín, ktorý viedol Trenčín
Vlci nestačili na lídra
Banská Bystrica sa v pondelok dostala v hodnotení cez Žilinu, ktorá prehrala v Bratislave so Slovanom 1:4. „Keď hráme proti tímu, ktorý je na čele tabuľky, musíme byť oveľa zodpovednejší. Nemôžeme si dovoliť ani jedno vypustené striedanie,“ povedal kormidelník Milan Bartovič po prehre svojich „vlkov“ na webe klubu.
V domácom prostredí v pondelok zvíťazili aj Poprad a Zvolen, prišli však o jeden bod. „Kamzíci“ zdolali hráčov Michaloviec 4:3 po samostatných nájazdoch a „rytieri“ nad Trenčínom 3:2 po predĺžení.
Stavjaňa opäť na Slovensku, postaví sa na striedačku HKM Zvolen
Darí sa aj Spišiakom
Aj zásluhou triumfu 3:0 na ľade Prešova ťahajú šnúru troch víťazstiev hokejisti Spišskej Novej Vsi. Vonku naplno bodovali aj Košice, ktoré domáci Liptovský Mikuláš zdolali 3:1.
V tabuľke je na čele Slovan o 7 bodov pred Nitrou s Košicami. Na dne hodnotenia je dlhodobo Prešov, ktorý na predposledný Zvolen stráca 13 bodov.