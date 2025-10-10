Zdravé obedy a snacky celý týždeň. Ukážkový nákupný zoznam na chutné a zdravé potraviny - VIDEO, FOTO

Zdravé stravovanie počas dňa nestojí len na raňajkách. Práve obedy a snacky rozhodujú o tom, či vydržíte plní energie až do večera alebo siahnete po rýchlych, nezdravých alternatívach.

Správne zvolený nákupný zoznam vám pomôže plánovať dopredu, udržať kalorickú rovnováhu a zároveň si jedlo naozaj vychutnať.

Obed by mal kombinovať bielkoviny, komplexné sacharidy, vlákninu a zdravé tuky. Ak máte nabitý program, pripravte si viac porcií naraz – meal prep ušetrí čas a pomôže udržať disciplínu.

Základné suroviny pre zdravé obedy:

  • Kuracie alebo morčacie mäso – výborný zdroj bielkovín, vhodný na grilovanie, pečenie či dusenie
  • Losos alebo biela ryba (pangasius, šťuka, zubáč, treska) – dodá omega-3 mastné kyseliny a ľahko stráviteľné bielkoviny
  • Mleté hovädzie alebo morčacie mäso – do cestovín, šalátov alebo zdravých bowlov
  • Quinoa, hnedá ryža alebo kuskus – ideálne sacharidové prílohy s vysokým obsahom vlákniny
  • Bataty alebo zemiaky – výživná alternatíva klasickej prílohy
  • Zelenina (brokolica, cuketa, paprika, špenát, karfiol, paradajky) – ideálna na varenie, dusenie aj pečenie
  • Cícer, fazuľa alebo šošovica (konzervy alebo suché) – zdroj rastlinných bielkovín
  • Olivový olej alebo kokosový olej – na varenie aj dochutenie šalátov
  • Celozrnné cestoviny – jednoduchý základ pre množstvo receptov

Tip: Obed si môžete pripraviť aj ako misku (bowl) – napríklad grilované kura, quinoa, zelenina a lyžica jogurtového dresingu.

Na obed myslite aj na bielkoviny.jpg
Foto: Herbalife Nutrition

Snacky – malé jedlá, veľký význam

Snacky sú často podceňované, no môžu rozhodnúť o úspechu celého dňa. Pomáhajú udržať stabilnú hladinu cukru v krvi a zabraňujú prejedaniu večer. Mali by byť jednoduché, skladné a výživné.

Základné suroviny pre zdravé snacky:

  • Orechy a semienka (mandle, vlašské orechy, kešu, chia, ľan) – zdravé tuky a bielkoviny

  • Grécky jogurt alebo skyr – rýchly proteínový snack

  • Tvaroh – dá sa ochutiť ovocím alebo orieškami

  • Čerstvé ovocie (banány, jablká, hrozno, bobuľové ovocie) – prirodzený zdroj energie

  • Zelenina na chrumkanie (mrkva, paprika, uhorka, cherry paradajky) – vhodná s hummusom

  • Hummus – ideálny na kombinovanie so zeleninou alebo pečivom

  • Ryžové chlebíky alebo knäckebroty – ľahký základ k syru, avokádu či vajíčku

  • Proteínové tyčinky alebo proteínový prášok – praktické riešenie po tréningu

  • Čierna čokoláda 70-percentná – malá dávka energie a antioxidantov

Ukážkový nákupný zoznam na týždeň (obed):

  1. Kuracie prsia (1-1,5 kg)

  2. Losos alebo biela ryba (400-600 g)

  3. Mleté morčacie mäso (500 g)

  4. Quinoa alebo hnedá ryža (500 g)

  5. Bataty alebo klasické zemiaky (1 kg)

  6. Zelenina (brokolica, paprika, cuketa, paradajky, špenát)

  7. Cícer alebo fazuľa (2 konzervy)

  8. Celozrnné cestoviny (500 g)

  9. Olivový olej

Hummus and falafel
Hummus

Ukážkový nákupný zoznam na týždeň (snacky):

  1. Orechy a semienka (200-300 g mix)
  2. Grécky jogurt (1 kg)
  3. Tvaroh (500 g)
  4. Čerstvé ovocie (výber na 5-7 dní)
  5. Mrkva, paprika, uhorka (po 2 ks)
  6. Hummus (1-2 balenia)
  7. Ryžové chlebíky alebo knäckebroty (1 balenie)
  8. Proteínové tyčinky (3-5 ks)
  9. Čierna čokoláda (1 ks)

Ak máte po ruke zdravé suroviny, vyvážené stravovanie je omnoho jednoduchšie. Tento nákupný zoznam vám pomôže naplánovať celý týždeň bez chaosu a stresu, pričom podporí regeneráciu aj výkon.

Všetky potraviny sú bežne dostupné, výživné a ľahko kombinovateľné do chutných obedov či snackov, ktoré vás udržia v tempe počas celého dňa.

