Zdravé, výživné a ľahké večere bez výčitiek. Čo si kúpiť na celý týždeň? - VIDEO, FOTO

Vhodne zvolené potraviny zabezpečia, že sa nebudete v noci prebúdzať hladní, a zároveň pomôžu udržať energiu aj hormonálnu rovnováhu.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Vegetariánsky šalát, strava, variť, jedlo, varenie
www.thinkstockphotos.com
Slovensko Šport Šport z lokality Slovensko

Večera by mala byť vyvážená, ľahká a výživná. Nemala by zaťažovať trávenie, ale zároveň by mala dodať telu dostatok živín, ktoré podporia regeneráciu, rast svalov a kvalitný spánok.

Vhodne zvolené potraviny zabezpečia, že sa nebudete v noci prebúdzať hladní, a zároveň pomôžu udržať energiu aj hormonálnu rovnováhu.

Pri plánovaní večerí je dôležité, aby jedlá obsahovali bielkoviny, zeleninu, trochu komplexných sacharidov a zdravé tuky. Takáto kombinácia je ideálna nielen pre ľudí, ktorí chcú udržiavať zdravú hmotnosť, ale aj pre tých, ktorí sa venujú cvičeniu.

Z bielkovín by mali mať miesto najmä kuracie alebo morčacie mäso, ryby, tofu či vajcia. Sú ľahko stráviteľné a výborne zasýtia. Ryby ako losos, treska alebo hejk dodajú navyše dôležité omega-3 mastné kyseliny.

losos
losos Foto: www.shutterstock.com

Zelenina by mala tvoriť základ každého večerného jedla. Skvelou voľbou sú brokolica, cuketa, špenát, paprika, karfiol, paradajky alebo šalátové listy. Môžete ju podávať dusenú, pečenú alebo čerstvú vo forme šalátu.

Čo sa týka sacharidov, večer postačí menšia porcia ľahko stráviteľných zdrojov, napríklad bataty, quinoa, bulgur či celozrnný kuskus. Poskytnú potrebnú energiu, no nezaťažia organizmus.

Nezabúdajte ani na zdravé tuky. Avokádo, olivový olej, orechy a semienka podporia vstrebávanie vitamínov a dodajú jedlu chuť.

Dochutiť môžete pomocou čerstvých byliniek, citrónovej šťavy alebo jemného korenia, aby ste sa vyhli zbytočnému presáľaniu.

avokádo
avokádo Foto: www.shutterstock.com

Ukážkový nákupný zoznam na týždeň (večera):

  • Kuracie alebo morčacie prsia (1-1,5 kg)
  • Ryby – losos, treska, hejk (500-600 g)
  • Vajcia (10 ks)
  • Tofu (2 balenia)
  • Tvaroh alebo cottage cheese (500 g)
  • Brokolica, karfiol, cuketa, paprika, špenát, paradajky, uhorka, mix listových šalátov, cibuľa, cesnak, čerstvé bylinky, citróny
  • Bataty (2-3 ks)
  • Quinoa alebo bulgur (500 g)
  • Celozrnný kuskus (250 g)
  • Avokádo (2-3 ks)
  • Olivový olej
  • Orechy – mandle, vlašské (200 g)
  • Korenie, soľ

Mať doma tieto suroviny znamená, že z nich ľahko vytvoríte množstvo chutných a rýchlych kombinácií – od pečenej zeleniny s rybou, cez tofu bowl s avokádom, až po jednoduché šaláty s vajíčkom a tvarohom.

Plánovanie večerí vopred vám pomôže vyhnúť sa rýchlym a nezdravým riešeniam po dlhom dni. Zdravá večera totiž nemusí byť zložitá – stačí pár základných ingrediencií a dobrý plán.

Okruhy tém: Cvičenie Potraviny Strava tipy a rady Tréning Večera
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk