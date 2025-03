Najhustejšie obývaný ostrov sveta bol postavený na odpadkoch: Nemajú pitnú vodu ani autá

Uprostred azúrových vôd Karibského mora a neďaleko kolumbijského pobrežia sa nachádza ostrov, ktorý láka cestovateľov z celého sveta. Je totiž celý postavený na odpadkoch, no napriek tomu na ňom žijú ľudia. Vibruje rušným životom a do tenučkých ulíc by sa nezmestila motorka a už vôbec nie auto – preto na ostrove nenájdete ani jedno. Obyvatelia chodia všade po svojich.

Santa Cruz del Islote je fascinujúci ostrov, ktorý patrí medzi najhustejšie obývané miesta na svete. Hoci jeho rozloha dosahuje len 1,2 hektára (12 000 m²), žije tu viac ako 1 200 obyvateľov pochádzajúcich iba zo 45 rodín. To znamená, že hustota obyvateľstva je tu väčšia, ako v preplnených svetových metropolách, ako Hongkong či Bombaj. Ani na Manhattane plnom mrakodrapov by ste nespočítali viac ľudí ako práve tu.

Ostrov postavený na odpadkoch

Santa Cruz del Islote je nielen jedným z najpreplnenejších miest na planéte, ale aj fascinujúcim príkladom ľudskej vynaliezavosti.

Legenda hovorí, že ostrov založili rybári pred viac než 150 rokmi. Keď si hľadali miesto na oddych počas svojich výprav, objavili plytčinu a začali na ňu ukladať kamene, koraly, piesok a rôzny odpad, aby vytvorili stabilný základ. Postupom času sa im tu tak zapáčilo, že tento umelo vybudovaný ostrov sa stal domovom rastúcej komunity.

Ako sa žije na ostrove?

Život na Santa Cruz del Islote je výnimočný a ponúka úplný opak toho, na čo sme zvyknutí v moderných mestách. Hluk neustálej premávky tu nahrádza tlmená rozprava na rybárskom trhu a šum mora a milión každodenných povinností sa zmenšujú na naplnenie základných potrieb.

Obyvatelia žijú nie vždy v ideálnych podmienkach a výdobytky 21. storočia by ste tu často nenašli, no napriek tomu si udržiavajú radosť zo života. „Zvyšok života chcem stráviť tu. Je to nádherný život,“ hovorí 66-ročný inštruktor potápania Juvenal Julio. Nevidí žiaden dôvod, prečo by sa mal presťahovať niekam inam. Svoje miesto pre život jednoducho miluje, rovnako ako jeho rodina a susedia.

Problémy s infraštruktúrou, vodou a elektrinou

Ostrov je taký malý, že tam nenájdete žiadne vozidlá. Všade sa chodí pešo a ulice sú také úzke, že medzi domami sotva prejde človek. Je tu len 97 domov v 10 štvrtiach.

Jedným z problémov, na ktorý si už domáci však ako-tak zvykli je elektrina. Tá je dostupná iba niekoľko hodín denne vďaka jedinému generátoru pre celý ostrov a jej výpadky sú na dennom poriadku. Preto sa domáci naučili používať elektrické spotrebiče veľmi šetrne.

Pitná voda sa musí dovážať z pevniny. Tečúcu vodu tu nenájdete, zásob pitnej vody sa dočkajú obyvatelia raz za tri týždne. Hoci by im ju mali dodávať každý týždeň, podľa denníka The Independent často prejdú mesiace, kým sa jej obyvatelia dočkajú.

Nemocnicu tu nenájdete

Na ostrove sa nachádza len jedna škola, dva obchody, reštaurácia a dokonca aj diskoklub. Nemocnicu tu nenájdete. Ak niekto ochorie, musí sa prepraviť loďou na pevninu, čo však závisí od toho, či je práve po ruke nejaká loď. Lekár prichádza na ostrov len raz za dva týždne.

Obyvatelia ostrovov čelia ďalšiemu problému – čo so zberom odpadu, ktorý sa má zbierať týždenne. Často zostane nedotknutý takmer mesiac, kým ho nevezmú do vlastných rúk a nenechajú ho poslať na susedný ostrov.

Najhustejšie obývaný ostrov sveta bol postavený na odpadkoch: Nemajú pitnú vodu ani autá Getty Images

Rybári na každom kroku

Rybolov nie je pre domácich iba nejaký koníček, ktorým trávia dlhé dni. Je to tradícia, ktorá sa odovzdáva z generácie na generáciu. Predstavuje hlavný zdroj príjmu pre väčšinu tamojších rodín a stelesňuje kultúru ostrova.

Rybári svoje úlovky predávajú na tržnici a domáci ich s radosťou každé ráno kupujú. Nemajú veľmi na výber – je sa to, čo si na ostrove sami ulovia či dopestujú.

Deti sú od malička vedené k správnym hodnotám, čo z ostrova spravilo tak bezpečné miesto, že nikto svoj dom nezamyká – nemá dôvod. Polícia tam neexistuje, lebo by ju aj tak za vysedávanie nemal kto platiť. Kriminalita je pre obyvateľov len termín, ktorý poznajú zo správ.

Jedna veľká rodina

Ostrovčania sú známi široko-ďaleko svojím zmyslom pre komunitu. Na ulici sa vám pozdraví každý a susedia si vrúcne vykrikujú najnovšie klebety z jedného balkóna do druhého. Balkóny, ktorých je na ostrove snáď viac než ľudí, slúžia ako ideálne miesta na konverzáciu.

Zaujímavosťou je, že obyvatelia Santa Cruz del Islote tvrdia, že na ostrove neexistujú žiadne vážne konflikty a ľudia sa tam nehádajú. Komunita je veľmi súdržná a ľudia si navzájom pomáhajú. „Všetci sme tu ako jedna veľká rodina,“ hovoria miestni.

Budúcnosť ostrova

Klimatická zmena a stúpajúca hladina mora predstavujú vážne riziko pre ostrov. Ak budú hladiny oceánov stúpať, možno budú obyvatelia Santa Cruz del Islote nútení opustiť svoj domov a presťahovať sa na kolubijskú pevninu.

Ak sa niekedy ocitnete v Kolumbii, určite stojí za to tento jedinečný ostrov navštíviť a na vlastné oči zažiť, aké je to žiť na najhustejšie obývanom ostrove sveta. Poponáhľajte sa však, hrozí mu podobný osud ako Benátkam!