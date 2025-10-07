Nájdený miliónový tiket či roboty ohýbajúce zákon. Bizarnosti uplynulého týždňa, ktoré vás dostanú

Uplynulé dni priniesli vo svete niekoľko bizarných momentov, ktoré vás pobavia, šokujú a možno aj prinútia zamyslieť sa.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
3 min. čítania
Trump
Americký prezident Donald Trump sa prihovára davu počas účasti na golfovom turnaji Ryder Cup, v piatok 26. septembra 2025. Foto: SITA/AP
Ostatný svet Iné správy Iné správy z lokality Ostatný svet

Predstavte si svet, kde robotické taxíky robia zakázané otočky, Donald Trump ukazuje gentlemanstvo a verejná toaleta stojí viac ako luxusný dom. Znie to ako sci-fi komédia? Nie, to je realita.

Uplynulé dni priniesli vo svete niekoľko bizarných momentov, ktoré vás pobavia, šokujú a možno aj prinútia zamyslieť sa. Čítajte ďalej a zistite, ako sa Robbie Williams stal bojovníkom proti korupcii, prečo Nemec takmer prepásol milióny a prečo je toaleta v hollywoodskej štvrti taká vzácna.

Od pomocníkov Robbieho Williamsa si pýtali úplatok

  • čítajte na druhej strane

Viac k osobe: Donald TrumpRobbie Williams
Okruhy tém: Los Angeles Lotéria robotické taxíky Ryder Cup výherný tiket
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk