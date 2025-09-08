Nájdená bomba v Bratislave má 226 kilogramov, ľudí budú zrejme evakuovať

V Bratislave na Landererovej ulici našli v pondelok popoludní leteckú bombu.
V Bratislave na Landererovej ulici našli v pondelok popoludní leteckú bombu. Ako informoval portál noviny.sk, má ísť o 500 librovú leteckú bombu typu ANM64, ktorá váži 226 kg a je dlhá 1 meter a 60 centimetrov.

„Zistili sme, že nám nehrozí nechcený výbuch a nikomu v tejto chvíli nehrozí nebezpečenstvo,“ uviedol pyrotechnik Ján Ferér pre spomínaný spravodajský web s tým, že v utorok 9. septembra bude pravdepodobne prebiehať evakuácia v blízkych objektoch.

Podľa informácií TV Joj sa rozhoduje, či bombu rozoberú alebo ju zoberú v celku a odpália ju na inom mieste.

