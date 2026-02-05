Najatraktívnejší zamestnávatelia na Slovensku sú známi, rozhodlo vyše 56-tisíc hlasujúcich

Hlasujúci v ankete u víťazných zamestnávateľov ocenili silnú, známu značku, ktorá je reputačne stabilizovaná.
Zuzana Čavajdová
Redaktorka ekonomickej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Práca, zamestnanie
V ankete Najzamestnávateľ 2025 si ocenenie pre najatraktívnejšieho zamestnávateľa na Slovensku odnieslo popri stáliciach aj päť nováčikov. Ocenenia v ankete, ktorú vyhlasuje spoločnosť Alma Career Slovakia, si firmy prevzali už štrnásty raz. O konečnom poradí rozhodla popri širokej verejnosti aj odborná porota. Víťazov v 11 kategóriách vyhlásili v stredu (4.2.) počas galavečera v bratislavskej Starej tržnici. Informovala o tom spoločnosť Alma Career Slovakia.

Stálice obhájili silnú pozíciu

Ocenenie si popri staronových víťazoch odnieslo aj päť nováčikov. Z automobilového priemyslu titul získala spoločnosť Continental Tires Slovakia, v bankovníctve a poisťovníctve je najatraktívnejším zamestnávateľom spoločnosť Swiss Re. Medzi centrami zdieľaných služieb uspelo Lenovo Slovakia, v zdravotníctve Penta Hospitals, v štátnej a verejnej správe si víťazstvo odniesol Magistrát hlavného mesta Bratislavy.

Titul Najzamestnávateľ si odniesli aj spoločnosti Medusa, Dopravný podnik Bratislava, Slovak Telekom, Tesco, Danucem a Slovenské elektrárne, ktoré sa stali najatraktívnejším zamestnávateľom v kategórii výroba a priemysel už šiesty raz po sebe.

Zamestnanci oceňujú stabilitu aj benefity

„Vlani sme mali až sedem obhajcov titulu Najzamestnávateľ, tento rok len dvoch. V spojitosti s tým, že na najvyššom stupienku sa tentoraz ocitlo až päť spoločností prvýkrát, je to jasný signál, že firmy na svojej atraktivite pracujú. Starostlivosť o zamestnancov a budovanie značky sú veľmi dôležité, keďže pre veľmi veľa ľudí je kľúčové nielen to, čo robia, ale aj pre koho,“ uviedla Patrícia Valachovičová z Alma Career Slovakia.

Hlasujúci v ankete u víťazných zamestnávateľov ocenili silnú, známu značku, ktorá je reputačne stabilizovaná. Dôležitým bol podľa nich aj dobrý kolektív, pracovná stabilita a rešpektujúce pracovné prostredie. Spomedzi benefitov ocenili najmä flexibilný pracovný čas, extra dni voľna či finančné príspevky na šport, dôchodkové poistenie i cestovanie.

Do ankety Najzamestnávateľ 2025 bolo nominovaných vyše 300 spoločností, z ktorých vybrali 177 finalistov. V ankete hlasovalo 56 527 hlasujúcich.

