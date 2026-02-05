Najatraktívnejší zamestnávatelia na Slovensku sú známi, rozhodlo vyše 56-tisíc hlasujúcich

V ankete Najzamestnávateľ 2025 si ocenenie pre najatraktívnejšieho zamestnávateľa na Slovensku odnieslo popri stáliciach aj päť nováčikov. Ocenenia v ankete, ktorú vyhlasuje spoločnosť Alma Career Slovakia, si firmy prevzali už štrnásty raz. O konečnom poradí rozhodla popri širokej verejnosti aj odborná porota. Víťazov v 11 kategóriách vyhlásili v stredu (4.2.) počas galavečera v bratislavskej Starej tržnici. Informovala o tom spoločnosť Alma Career Slovakia.
Stálice obhájili silnú pozíciu
Ocenenie si popri staronových víťazoch odnieslo aj päť nováčikov. Z automobilového priemyslu titul získala spoločnosť Continental Tires Slovakia, v bankovníctve a poisťovníctve je najatraktívnejším zamestnávateľom spoločnosť Swiss Re. Medzi centrami zdieľaných služieb uspelo Lenovo Slovakia, v zdravotníctve Penta Hospitals, v štátnej a verejnej správe si víťazstvo odniesol Magistrát hlavného mesta Bratislavy.
Slovenské školy zverejnili minulý rok druhý najvyšší počet pracovných ponúk, bolo ich viac ako osemtisíc
Titul Najzamestnávateľ si odniesli aj spoločnosti Medusa, Dopravný podnik Bratislava, Slovak Telekom, Tesco, Danucem a Slovenské elektrárne, ktoré sa stali najatraktívnejším zamestnávateľom v kategórii výroba a priemysel už šiesty raz po sebe.
Zamestnanci oceňujú stabilitu aj benefity
„Vlani sme mali až sedem obhajcov titulu Najzamestnávateľ, tento rok len dvoch. V spojitosti s tým, že na najvyššom stupienku sa tentoraz ocitlo až päť spoločností prvýkrát, je to jasný signál, že firmy na svojej atraktivite pracujú. Starostlivosť o zamestnancov a budovanie značky sú veľmi dôležité, keďže pre veľmi veľa ľudí je kľúčové nielen to, čo robia, ale aj pre koho,“ uviedla Patrícia Valachovičová z Alma Career Slovakia.
Vyžiť zo mzdy je problém pre väčšinu Slovákov, prieskum odhalil tvrdú realitu slovenských domácností
Hlasujúci v ankete u víťazných zamestnávateľov ocenili silnú, známu značku, ktorá je reputačne stabilizovaná. Dôležitým bol podľa nich aj dobrý kolektív, pracovná stabilita a rešpektujúce pracovné prostredie. Spomedzi benefitov ocenili najmä flexibilný pracovný čas, extra dni voľna či finančné príspevky na šport, dôchodkové poistenie i cestovanie.
Do ankety Najzamestnávateľ 2025 bolo nominovaných vyše 300 spoločností, z ktorých vybrali 177 finalistov. V ankete hlasovalo 56 527 hlasujúcich.