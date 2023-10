Nadácia Zastavme korupciu vyslovila obavy ohľadom nominácií na post ministrov, zemetrasenie môže zasiahnuť celé Slovensko

Ak medializovaní nominanti obsadia ministerstvá, zemetrasenie zasiahne nielen východ Slovenska, ale celé Slovensko.

Uviedla to Nadácia Zastavme korupciu s tým, že sú medzi nimi najmenej piati politici, ktorí sú spojení so závažnými podozreniami alebo mali v minulosti vyjadrenia zasahujúce do nezávislosti justície. Nadácia preto vyzvala prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby zvážila vymenovanie niektorých osôb na ministerské posty budúcej vlády.

„Kým počas svojich prvých vlád Robert Fico odvolával ministrov, ktorí čelili škandálom (Kašický, Jureňa, Štefanov, žltá karta pre Počiatka) pri skladaní tejto vlády si podobné typy rovno vyberá,” uviedla riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková s tým, že ak by títo ľudia obsadili ministerstvá, z pohľadu právneho štátu by to mohlo znamenať zemetrasenie, ktoré zasiahne celé Slovensko.

Ministerstvá vnútra a obrany

Zástupca riaditeľky nadácie Martin Suchý sa vyjadril, že ak v rokoch 2012 až 2020 prebiehal rozklad právneho štátu v zákulisí, teraz ho bude verejnosť sledovať na javisku priamo z prvého radu.

Ako nadácia spresnila, ministrom vnútra by sa podľa medializovaných informácií mal stať Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), ktorý vyšetrovateľov korupčných káuz označil za grázlov a vo svojich prejavoch ich vyháňal zo Slovenska.

Podľa nadácie Šutaj Eštok spochybňoval rozhodnutia súdov, ktoré sa týkali zločincov z čias Ficovej vlády. „Na ministra obrany smeruje Robert Kaliňák zo Smeru, ktorý bol obvinený v dvoch kauzách, v oboch sa o zrušenie obvinenia postaral Maroš Žilinka cez paragraf 363, vyšetrovanie však pokračuje,“ uviedla nadáci.

Kauza Súmrak

Vysvetlila, že podozrenia sa v rámci kauzy Súmrak týkajú obsadzovania štátnych pozícií zo strany Kaliňáka osobami, ktoré boli lojálne oligarchom a mali nezákonne pôsobiť v prospech strany Smer.

„Za týmto účelom mal sprostredkovať dohadovanie finančnej odmeny od oligarchov za tieto služby, čoho sa týkalo druhé z obvinení,“ doplnila nadácia, ktorá nesúhlasí ani s nominantom Hlasu Erikom Tomášom.

Ten mal podľa medializovaných informácií od bývalého šéfa Finančnej správy Františka Imreczehon pýtať kompromitujúce materiály na Igora Matoviča, ktoré podliehali daňovému tajomstvu. Obvinený nebol, pretože skutok je premlčaný.

„Ministerkou sa má opäť stať aj Denisa Saková z Hlasu. Za jej pôsobenia mala na ministerstve vnútra pôsobiť podľa doterajších výsledkov vyšetrovania zločinecká skupina. Informatizáciu Slovenska má ako minister dostať na starosť Richard Raši. V čase, keď pôsobil ako primátor Košíc mesto čelilo škandálom pre viacero súťaží ušitých na mieru spriazneným firmám,“ priblížila nadácia s tým, že pochybné sú aj možné nominácie na post ministra životného prostredia, ktorými by mal byť buď Rudolf Huliak alebo Filip Kuffa.

„Kým druhý menovaný je aktuálne súdený pre nebezpečné vyhrážanie farmárom, Huliak v minulosti šíril nenávisť voči ochranárom, LGBTI komunite, šíril konšpirácie a proruské postoje,“ doplnila nadácia. Petková uzavrela, že avizované zloženie vlády vysiela jasný signál, že vyšetrovanie káuz spojených s ministrami alebo im blízkymi ľuďmi sa nedotiahne do konca.

