Na židovskom cintoríne horelo 333 sviečok, pripomenuli si detské obete holokaustu (video+foto)

Aj na židovskom cintoríne v Spišskej Novej Vsi sa počas uplynulého týždňa rozhoreli sviečky, bolo ich dokopy 333. Pripomenúť mali nielen zosnulých pochovaných na tomto cintoríne, no najmä detské obete holokaustu. Ide o tradíciu, ktorú tam pred niekoľkými rokmi začalo občianske združenie Pro Memory a študenti Gymnázia na Školskej ulici.

Ako pre agentúru SITA objasnila aktivistka združenia a bývalá pedagogička Ružena Kormošová, počet sviečok pripomína 333 detí z rodinného transportu, ktorý zo Spišskej Novej Vsi odišiel 28. mája 1942 s viac ako tisíckou židovských obyvateľov. Nikto z nich sa už podľa jej slov z nemeckého koncentračného tábora v okupovanom Poľsku nevrátil.

Viac ako tri stovky sviečok prišli zapáliť niekoľký rok po sebe aj samotní študenti. „Hľadali sme nejakú symboliku a rozhodli sme sa, že to bude na počesť detských obetí holokaustu, ktorých bolo veľa. Samozrejme, sú tu pochovaní aj obyvatelia Spišskej Novej Vsi, ktorí už nemajú svojich potomkov, a nemá im kto zapáliť sviečku, teda to robíme my,“ vysvetlila Kormošová.

Na cintoríne bola vo štvrtok 2. novembra aj Jana Oráčová, ktorá žije v kanadskom Toronte. Jej otec Tomáš Oráč mal židovský pôvod. „Pokiaľ viem, nemáme na tomto cintoríne nikoho. No môj tatko, v tom čase známy ako Harry Offenberg, pochádzal zo Spiša. V období, keď vyhadzovali židov zo všetkých škôl, aj jeho vyhodili pre židovský pôvod z gymnázia v Levoči. Potom žil v Spišskej Novej Vsi u svojho strýka a navštevoval tu židovskú ľudovú školu,“ povedala pre SITA.

Výnimka z transportu

Práve fotka jej žiakov, medzi ktorými je aj Harry, sa nachádza na cintoríne na jednom z panelov tamojšej exteriérovej výstavy. Holokaust prežil, podľa Oráčovej pri tom zohralo hlavnú úlohu niekoľko faktorov.

„Jeho mama, Mária Offenbergová, viedla ako vdova statok v obci Granč-Petrovce. Kvôli tomu dostala výnimku z transportu, pretože bola takzvaná hospodársky dôležitá židovka. To chránilo ju a tiež neplnoleté deti, čo bol prípad môj otca,“ poznamenala.

Po vypuknutí Slovenského národného povstania však už tieto legitimácie neplatili. „Potajomky sa raz v noci pešo vybrali z Granč-Petroviec, kde boli jedinou židovskou rodinou, do obce Oľšavica. Tam ich spolu s ďalšími ľuďmi židovského pôvodu, ktorí ostali v Spišskom Podhradí a neboli deportovaní do koncentračných táborov, umiestnil grécko-katolícky farár Michal Mašlej do rodín, vďaka čomu vojnu prežili,“ uviedla.

Žltá legitimácia

Harry, ktorý mal v čase skrývania sa šestnásť rokov, po vojne odišiel študovať do Čiech. „Tam sa zoznámil s mojou maminkou a potom sme sa už ako rodina vysťahovali za babičkou do Kanady, teda legálne. Tým pádom sme sa mohli aj legálne vracať, hoci to nebolo jednoduché,“ poznamenala.