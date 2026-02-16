Na Zapletalovú čaká kvalitná konkurencia v Liévine aj generálka na HMS v Toruni

Slovenská športovkyňa roka 2025 Emma Zapletalová sa chystá na dvojštart na zlatých mítingoch.
Po piatkovom cestovaní na tréning do Ostravy a potom zasa do Jasnej na zapálenie ohňa na Olympijskom festivale sa najlepšia slovenská športovkyňa 2025 Emma Zapletalová chystá na dvojštart na zlatých mítingoch Svetovej halovej tour.

Vo štvrtok pobeží na 400 m vo Francúzsku, v Liévine sa koná v hodnotení posledných rokov najkvalitnejší halový míting na svete.

Odtiaľ sa priamo presunie na vyvrcholenie seriálu, keď sa v nedeľu uskutoční Copernicus Cup v poľskom meste Toruň.

Zapletalová má v tomto roku na konte tri halové štarty na hladkej štvorstovke a zakaždým zlepšila vlastný slovenský rekord. Aktuálne je na úrovni 50,78 s, zabehla to vo francúzskom Metz.

Aj proti Klaverovej

„V Poľsku si vyskúša ovál, na ktorom budú neskôr v marci halové majstrovstvá sveta. Na oboch mítingoch ju čaká silná konkurencia, najmä v podobe úradujúcej halovej majsterky Európy Holanďanke Lieke Klaverovej, ktorá vyhrala v tejto zime oboje svoje preteky v Ostrave a v Madride. Bude tam aj víťazka z Metz Nórka Henriette Jagerová. V Poľsku sa pridá aj český talent Lourdes Gloria Manuelová,“ informovala zastupiteľská agentúra Zapletalovej Top Athletics.

Bronzová medailistka z majstrovstiev sveta 2025 v Tokiu na 400 m prek. má za sebou tréningový blok. Podľa jej slov niektoré dni boli náročné aj čo sa týka tréningov v spojení s povinnosťami pre sponzorov či mediálnych požiadaviek a plnení skúšok v škole.

Verí v kvalitný výkon

„Teším sa na preteky vo Francúzsku a Poľsku, kde sa budem snažiť dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Verím, že sme s trénerom všetko dobre načasovali a mala by som podať opäť kvalitné výkony. Viem však, že konkurencia bude náročná, ale ak chcem obstáť vo svetovej špičke, iná cesta ako sa s ňou stretávať nie je,“ skonštatovala Zapletalová.

