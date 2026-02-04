Dva slovenské rekordy pod strechou v Ostrave. Skvelá Zapletalová aj Gajanová

Slovenské atlétky Emma Zapletalová a Gabriela Gajanová ozdobili svoje výkony na mítingu zo série World Athletics Continental Tour v Ostrave národnými rekordmi.
Obe sa dostali na stupne víťazov. Zapletalová skončila v behu na 400 m tretia a Gajanová bola na osemstovke druhá. Informácie priniesol web atletika.sk.
Zapletalová zvládla hladkú štvorstovku za 51,24 s a výrazne o 43 stotín stlačila vlastné národné halové maximum 51,67 z minulej soboty v belgickom Gente. V tvrdej konkurencii to stačilo na 3. miesto. Víťazná Holanďanka Lieke Klaverová zabehla svetový výkon roka 51,00 s. Druhá skončila Lurdes Gloria Manuel (51,12).
„Som rada, že som po pár dňoch znova zabehla národný rekord. Po prvých halových pretekoch sezóny som vedela, že mám rezervy. Uvedomovala som si, že keď budem v Ostrave bežať s kvalitnými súperkami a potiahnem sa s nimi, mám na lepší čas, čo sa aj stalo. Bojovala som aj o lepšie umiestnenie, ale v závere mi už trochu chýbali sily, aby som sa dostala pred Lieke,“ povedala Zapletalová pre svoju zastupiteľskú agentúru Top Athletics.
Gajanová ešte lepšie
Z nového národného maxima sa tešila aj Gabriela Gajanová. V predposlednej súťaži celého programu bežala vicemajsterka Európy z Ríma 2024 odvážne a odmenou jej bolo druhé miesto a nový slovenský rekord 2:00,45. Vo svojej prvej osemstovke v sezóne nestačila iba na Etiópčanku Nigist Getachewovú. Strieborná z halových MS 2025 v Nanťingu sa ako jediná dostala pod dve minúty (1:59,98) a stanovila nový rekord mítingu.
„Snažila som sa zachytiť rýchle tempo čela pretekov a vyťažiť z toho čo najviac. Mala som viacero nástupov na prvé miesto, ale trochu som sa nechala odradiť Getachewovou. Vôbec to však nevnímam negatívne. Som spokojná s celým svojím behom a najmä s tým, že som bola odvážna, držala som sa vpredu a vyšiel z toho nový slovenský a samozrejme aj osobný rekord v hale. Verím, že z neho ešte mám čo stiahnuť,“ tešila sa podľa Top Athletics Gajanová.
Splnený limit na HMS
Členka ŠK Dukla o. z. Banskej Bystrica, ktorú pripravuje švajčiarsky tréner Louis Heyer, časom 2:00,45 o 1,10 s prekonala vlastný slovenský rekord z Liévinu (13. 2. 2025) a bonusom je splnenie ostrého limitu na marcové halové MS v Poľsku (2:00,90).
Výkonom z Ostravy sa 26-ročná Bobrovčanka pretlačí na 11. miesto vo svetových a 6. v aktuálnych európskych tabuľkách na 800 m.