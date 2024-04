Na základnej škole vo Fínsku strieľal 12-ročný chlapec. Zranil troch rovesníkov, jeden z nich zomrel

Dvanásťročný žiak vo Fínsku spustil v utorok streľbu na svojich spolužiakov v škole v meste Vantaa neďaleko Helsínk. Jeden žiak podľahol zraneniam a dvaja sú vo vážnom stave. Informovala o tom fínska polícia, ktorá uviedla, že podozrivého neskôr zatkli, pričom pri sebe mal ručnú zbraň. Streľba sa odohrala v škole, ktorá má 800 žiakov. Budovu obkolesil vyzbrojený policajný kordón po tom, ako policajti o 09:08 dostali hlásenie o streľbe.

Žiak, ktorý prišiel o život, aj dvaja vážne zranení sú rovesníkmi podozrivého strelca. Fínsky premiér Petteri Orpo na mikroblogovacej sieti X uviedol, že ho streľba v škole „veľmi šokovala“.

Breaking: School shooting reported in #Vantaa, #Finland, near #Helsinki. Multiple injuries confirmed, suspect in custody. Heavy police activity on-site. Stay tuned for updates. #VantaaSchoolShooting pic.twitter.com/kVJIJm7MFH

