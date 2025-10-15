Na vojenskú pomoc Ukrajine chcú Nóri v budúcom roku vynaložiť 70 miliárd nórskych korún

Nórska vláda v stredu predložila návrh štátneho rozpočtu na rok 2026, ktorý ráta so sumou 70 miliárd nórskych na vojenskú podporu Ukrajiny. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda oznámilo to nórske ministerstvo obrany.
Bezpečnosť a pripravenosť na núdzové situácie nórska vláda označila za kľúčové priority budúcoročného rozpočtu. Ministerstvo obrany uviedlo, že sa to odrazilo v rozpočte na obranu v dvoch hlavných opatreniach. Ide o ďalšie posilnenie nórskych ozbrojených síl v súlade s dlhodobým plánom a o pokračujúcu vojenskú podporu Ukrajiny.
Nórska vláda navrhuje zvýšiť výdavky na obranu v roku 2026 o 4,2 miliardy korún. Zároveň navrhuje pokračovanie v núdzovej pomoci Ukrajine s celkovým rozpočtom 85 miliárd nórskych korún v roku 2026, z čoho 70 miliárd korún má byť vyčlenených na vojenskú podporu.