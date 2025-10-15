Fiala: Česká vojenská pomoc Ukrajine dosiahla 17,4 miliardy korún, späť sme však získali 25 miliárd

Od začiatku ruskej invázie v roku 2022 poskytla Česká republika Ukrajine vojenskú pomoc v hodnote asi 17,4 miliardy českých korún (zhruba 714 miliónov eur), pričom Praha získala späť zhruba 25 miliárd korún (približne 1,03 miliardy eur). Uviedol to v stredu odchádzajúci český premiér Petr Fiala, informuje portál iDNES.
Podľa českého ministerstva obrany vrátená suma predstavuje refundácie za poskytnutú pomoc a finančných príspevkov z Európskej únie. Česko už dodalo Ukrajine viac ako 3,7 milióna kusov munície veľkého kalibru, z toho 1,3 milióna v tomto roku, uviedol premiér.
„Podarilo sa nám vycvičiť desať tisíc ukrajinských vojakov,“ povedala ministerka obrany ČR Jana Černochová a dodala, že to stálo 334 miliónov korún (približne 13,7 milióna eur). Podľa nej je česká muničná iniciatíva z veľkej časti financovaná zahraničnými darcami. Zahraniční darcovia doteraz na túto iniciatívu prispeli 93,3 miliardy českých korún (približne 3,69 miliardy eur), zatiaľ čo Česko prispelo sumou 1,7 miliardy korún (približne 67 miliónov eur).
Babiš chce pokračovať v českej muničnej iniciatíve pomáhajúcej Ukrajine
„Chcem vyzvať vznikajúcu koalíciu, aby zotrvala na tejto ceste,“ povedala Černochová. Tým získava Česká republika vstupenku medzi slušné, demokratické krajiny, konštatovala ministerka.
Predseda hnutia ANO Andrej Babiš, ktorý sa snaží zostaviť vládu spolu s Motoristami a SPD, pred niekoľkými dňami vyhlásil, že ak bude ANO vo vláde, nebude z rozpočtu posielať Ukrajine peniaze na zbrane. Uviedol, že iniciatíva bola v poriadku, no podľa neho ju mali realizovať priamo členské štáty NATO a mala byť transparentnejšia.