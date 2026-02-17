Na vojenskej základni pri Petrohrade sa zrútila budova vojenskej polície, príčinu vyšetrujú

Na území vojenskej základne neďaleko Petrohradu sa zrútila budova vojenskej polície, oznámil v utorok miestny gubernátor Alexander Drozdenko. Príčiny incidentu zatiaľ nie sú známe, úrady pracujú na ich vyšetrení.
„Nariadil som bezpečnostným zložkám, aby pomohli armáde pri odstraňovaní sutín a záchrane obetí po zrútení budovy vojenskej polície v areáli vojenskej jednotky v Sertolove,“ uviedol Drozdenko s tým, že príčina nešťastia je predmetom vyšetrovania.
Miestne médiá s odvolaním sa na záchranné zložky uviedli, že pri nehode zomreli traja ľudia. Podľa médií sa budova zrútila v dôsledku výbuchu. Zverejnili tiež neoverené zábery, ktoré údajne zobrazujú poškodenú trojposchodovú budovu, na ktorej vidno zničené najmenej dve podlažia.
Od začiatku invázie na Ukrajine je Rusko pravidelne cieľom sabotérskych útokov na vojenské základne aj civilnú infraštruktúru. Únik plynu tiež často býva príčinou výbuchov v budovách, ktoré pochádzajú ešte z čias Sovietskeho zväzu, hoci v tomto prípade to úrady neoznačili ako možnú príčinu.