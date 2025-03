Na trhovisku v Medzeve brutálne napadli muža, polícia zadržala šiestich mladíkov

aktualizované 30. marca, 15:41

Na trhovisku v Medzeve (okres Košice-okolie) brutálne napadli muža, polícia zadržala šiestich mladíkov. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, krátko po polnoci prijali oznámenie o zranenom mužovi na miestnom trhovisku v meste Medzev.

Bezvládny stav

Po príchode policajti našli 32-ročného muža v bezvládnom stave, ktorý nekomunikoval.

„Uložili ho do stabilizovanej polohy a poskytli mu predlekársku prvú pomoc až do príchodu záchranárov,“ uviedla polícia s tým, že zranený muž bol prevezený do jednej z nemocníc v Košiciach. Zranenia, ktoré utrpel, si podľa predbežnej lekárskej správy vyžiadajú dobu liečenia viac ako 42 dní.

„Vyšetrovanie ukázalo, že útoku predchádzala hádka, ktorá prerástla do fyzického napadnutia. Poškodeného podľa kamerového záznamu šesť osôb viackrát udieralo a kopalo do hlavy, pričom po prvotnom napadnutí z miesta odišli a následne sa na miesto vrátili a pokračovali v útoku,“ uviedla ďalej polícia.

Mladí muži

Policajti zadržali poltucta mladých mužov. Najstarší z nich má 19 rokov, ďalší traja po 17 rokov a najmladší sú dvaja 16-roční mládenci.

„Vzhľadom na závažnosť útoku vec prevzal vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach. Začal trestné stíhanie pre ublíženie na zdraví s ťažkou ujmou spáchané formou spolupáchateľstva a trestný čin výtržníctva,“ uviedla polícia a doplnila, že bližšie informácie poskytne, keď to umožní vyšetrovanie.

„Aby nedošlo k vzplanutiu vášní, prípadne šíreniu zbytočnej paniky, chceme verejnosť informovať, že osoby sa vzájomne poznali a účastníkmi bitky ani v jednom prípade neboli rómski spoluobčania,“ prízvukovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.