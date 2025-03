Na Tehelnom poli skrat kapitána Weissa a vyrovnanie Slovana v ôsmej minúte nadstavenia - VIDEO

Šláger druhého kola futbalovej nadstavby na Tehelnom poli ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava sa v 175. slávnom derby skončil zmierlivo 1:1, ale hosťom víťazstvo pretieklo pomedzi prsty.

Trnava bola veľmi blízko k tomu, aby po dvoch týždňoch a celkovo už tretíkrát po sebe zabodovala v Niké lige na Tehelnom poli naplno, a to dokonca bez inkasovaného gólu. Za triumfom ju v nadstavenom čase prvého polčasu poslal parádnou strelou z takmer 25 metrov Zeljkovič.

V tom čase už hrali hostia presilovku po vylúčení domáceho kapitána Weissa ml., ktorý najskôr videl žltú kartu za faul a potom si neudržal emócie na uzde v konfrontácii s lavičkou Spartaka. Mimoriadne nervózny bol napokon nielen záver prvého polčasu, ale aj toho druhého.

Gól z poslednej akcie

V pridanej porcii šiel predčasne pod sprchy striedajúci útočník Trnavy Badolo a dovedna už druhý člen realizačného tímu hostí. Na začiatku ôsmej minúty nadstavenia vyhral obranca Slovana Bajrič vzdušný súboj s obrancom hostí Twardzikom a hlavou od brvna poslal loptu do bránky. Korunoval veľkú snahu domácich vyrovnávajúcim gólom.

„Tréner mi zhruba päť minút pred koncom stretnutia povedal, že ma posunie vyššie, pretože by mohlo prísť k nejakej centrovanej lopte. Vpredu sme mali viacero hráčov, ale napokon to vyšlo na mňa,“ uviedol strelec vyrovnávajúceho gólu Kenan Bajrič podľa denníka Šport.

Iné derby

„Bolo to úplne iné derby ako pred dvomi týždňami, keď viac prevládala futbalovosť. Teraz prevládla obrovská emócia z oboch strán, na tribúnach i lavičkách, červené karty, bojovnosť, kopec faulov. Nakoniec sme boli veľmi blízko k tomu, aby sme zamotali ligu a vstúpili do boja o horné priečky. Pokazili sme si to sami. Toto by sa v posledných sekundách, keď čakáme nákop od súpera, nemalo stať. Dovolili sme mu odcentrovať a prehrali sme súboj. Veľká škoda. Asi dlho sme nikto nevideli, že sa Slovan takto doma tešil z bodu,“ zhodnotil tréner Spartaka Trnava Michal Gašparík.

Odstup zostal 7 bodov

Trnave sa nepodarilo viac zamotať boj o ligový titul. Po druhom kole nadstavbovej časti vedie Slovan s náskokom 7 bodov pred dvojicou Žilina – Trnava. Štvrtá Dunajská Streda zaostáva o 17 bodov a prakticky je mimo šance získať titul.

„V poslednej sekunde sme získali bod na emócii, s kvalitou a obrovským chcením. Duel sa pre nás vyvíjal podľa predpokladu o tom, že Trnava príde hrať v bloku, čo vie. Ťažko sa jej dávajú góly. Priebeh ovplyvnilo vylúčenie Vlada. On tak chce, až to preženie do takejto emócie, čo by sa nemalo stávať. Nikto ho neospravedlňuje, no som jeho otec, vždy budem pri ňom stáť. Ako tréner som mu cez prestávku povedal, že toto sa nemôže opakovať. Na mužstve som videl obrovské chcenie. Bojovali sme, dali sme gól Spartaku v nadstavenom čase, keď sme boli o jedného menej a na ihrisku sme mali 8 defenzívnych hráčov,“ povedal tréner ŠK Slovan Vladimír Weiss st.