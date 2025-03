Slovan Bratislava o krok bližšie k titulu, pri triumfe v Košiciach premenil dve penalty - FOTO, VIDEO

Futbalový klub ŠK Slovan Bratislava sa počas víkendu opäť o krok priblížil k obhajobe majstrovského titulu. „Belasí“ totiž zvíťazili na pôde Košíc 3:2 a využili remízové zaváhania priamych prenasledovateľov – Žiliny a Trnavy.

Zverenci trénera Vladimíra Weissa staršieho síce prehrávali od 32. minúty gólom Galymžana Kenžebeka, no hostia zásluhou dvoch pokutových kopov Tigrana Barseghjana a zásahom Kenana Bajriča otočila. Za Košice potom už len skorigoval Karlo Miljanič.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Mali sme veľkú chuť a túžbu. Trikrát po sebe sme nevyhrali, čo sa v Slovane nestáva, a mali sme to trošku v hlavách. Chceli sme našim fanúšikom ukázať, že máme správnu emóciu, a aj vďaka nej sme otočili zápas na našu stranu,“ povedal Bajrič podľa oficiálneho webu bratislavského klubu.

Skóroval po takmer štyroch rokoch

Slovan má po prvom nadstavbovom kole z desiatich náskok šiestich bodov na druhú Žilinu a siedmich pred treťou Trnavou.

„Teším sa z gólu, zvlášť preto, že práve tam podľa mňa nastal zlom. Obrat skóre ešte do prestávky nám dodal ohromné množstvo energie. Nemuseli sme dobiehať manko po prestávke a zároveň sme tým vysunuli Košice vyššie, takže sa nám otvárali možnosti na brejky,“ pokračoval autor druhého bratislavského gólu. V slovenskej lige skóroval premiérovo od apríla 2021.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Solídna návšteva

Duel v Košiciach naživo sledovalo necelých 7000 fanúšikov.

„Zápas bol veľmi ťažký, presne taký, ako sme očakávali. Zvlášť, keď sme dostali prvý gól. Celkovo odchádzame s dobrými pocitmi. Prišlo veľa ľudí vrátane našich fanúšikov, duel mal náboj i emóciu. Medzi hráčmi na ihrisku to však zostalo férové, čo je tiež dôležité,“ dodal Bajrič.

Repríza už v stredu

Obaja súperi proti sebe nastúpia už v stredu opäť v Košiciach vo štvrťfinále Slovenského pohára.

„Očakávam iný zápas. V pohári je to všetko boj na 90 minút, buď vyhráš a postúpiš, alebo prehráš a končíš. My chceme uspieť aj v pohári a urobíme maximum, aby sme to v Košiciach zvládli aj v stredu, hoci to určite nebude ľahké,“ uzavrel.