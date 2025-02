Na stredajšie rokovanie Ficovej vlády omylom prišiel aj ruský veľvyslanec Bratčikov, pomýlil si budovu – FOTO

aktualizované 12. februára, 11:08

Na stredajšie rokovanie slovenskej vlády prišiel aj ruský veľvyslanec Igor Bratčikov. Na sociálnej sieti na to upozornila opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS).

„Prišli najnovšie noty našej vláde priamo z Kremľa? Alebo má ruský veľvyslanec úlohu mediátora pre korešpondentov z koaličných strán?,“ pýtajú sa liberáli.

Podľa spravodajského portálu Aktuality.sk prišiel ruský veľvyslanec na úrad vlády na stretnutie so šéfkou protokolu. „Ide o cestu premiéra do Ruska. Tá je plánovaná na 9. mája,“ napísal portál s odvolaním sa na hovorcu úradu vlády Alexandra Kováča. Veľvyslanec podľa neho prišiel do zlej budovy.

Igor Bratčikov na Slovensku pôsobí ako veľvyslanec Ruskej federácie od roku 2020, keď vo funkcii nahradil Alexeja Fedotova.