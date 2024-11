Na Star Plaza v Los Angeles bude stáť ďalšia socha. Pozrite si, komu patrí

Legendárny basketbalový tréner Pat Riley sa dočká sochy v Los Angeles. Bude stáť pred športovou arénou v centre mesta.

Lakers oznámili, že dali na Star Plaza pred Crypto.com arénou postaviť sochu s podobizňou trénera, ktorý priviedol Lakers v 80. rokoch 20. storočia k štyrom majstrovským titulom v NBA. Riley predtým získal majstrovské prstene s Lakers ako hráč aj asistent trénera.

Legendárny tím

Sedemdesiatdeväťročný Riley bol v posledných troch desaťročiach súčasťou Miami Heat ako tréner a výkonný riaditeľ, ale jeho korene v NBA siahajú do mimoriadne úspešnej éry Lakers.

V rokoch 1970 až 1975 hral za Los Angeles a predtým, ako sa v roku 1979 stal asistentom Paula Westheada, bol tímový vysielateľ.

V roku 1981 sa ujal funkcie hlavného trénera a viedol Lakers v jednom z najdynamickejších období pre akýkoľvek tím v histórii NBA.

S Magicom Johnsonom a Kareemom Abdul-Jabbarom mali Lakers počas Rileyho taktovky bilanciu 533 víťazstiev – 194 prehier a pridali aj 102 víťazných zápasov v play-off počas deviatich zväčša vynikajúcich sezón.

Ikona Lakers

„Pat je ikona Lakers,“ uviedla majiteľka klubu Jeanie Bussová vo vyhlásení.

„Jeho profesionalita, oddanosť svojmu remeslu a herná príprava vydláždili cestu systému trénovania, ktoré dnes vidíme v celej NBA. Môj otec rozpoznal Patovu posadnutosť a schopnosť chopiť sa talentovaných hráčov a spojiť ich do majstrovského tímu. Štýl basketbalu „Pat and the Lakers“ z 80-tych rokov je aj dnes základná vízia tejto organizácie – hrať basketbal pre zábavu a víťazstvá,“ dodala šéfka Lakers.

Riley bude v poradí ôsma osobnosť, ktorá bude mať sochu na Star Plaza. Fanúšikovia basketbalu z celého sveta tam už môžu obdivovať podobizne klubových legiend Karema Abdula-Jabbara, Elgina Baylora, Jerryho Westa, Magica Johnsona, Kobeho Bryanta, Shaquilla O’Neala a tiež vysielateľa Chicka Hearna.

Veľký vplyv

Súčasný tréner Lakers JJ Redick po pondelňajšom tréningu povedal, že pocta pre Rileyho je plne zaslúžená. Už len preto, akú dôležitú rolu hral v desaťdielnom dokumente o histórii LA Lakers „The True Story od the LA Lakers“.

„Je to legenda a očividne urobil veľmi veľa pre basketbal v NBA a nielen v tíme Lakers.. Všade, kde pôsobil, mal veľký vplyv na hru tímu. Som za neho veľmi vďačný,“ povedal JJ Redick.