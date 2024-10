Bodová premiéra Bronnyho Jamesa v NBA. Symbolicky na mieste, kde vyrastal (foto)

Syn legendárneho LeBrona Jamesa zaznamenal svoje prvé body v zámorskej basketbalovej NBA počas zápasu proti Clevelandu Cavaliers.

Mladík klubu Los Angeles Lakers pri prehre svojho tímu 110:134 zakončil útok spôsobom, ktorý fanúšikom pripomenul mnoho úspechov jeho otca v tejto aréne.

LeBron James totiž práve v Clevelande rozbiehal svoju úspešnú kariéru.

Hrdý otec

„Je to neuveriteľný moment pre neho aj pre celú našu rodinu. Sledovať, ako dosiahne svoj prvý kôš v tejto aréne, v ktorej som ho videl vyrastať, je jednoducho úžasné,“ povedal LeBron James. Jeho 20-ročného syna Bronnyho Jamesa si Lakers vybrali v tohtoročnom drafte v 2. kole.

Už 39-ročný LeBron v súboji zaznamenal 26 bodov, záver duelu však presedel na lavičke, keďže bojuje s nachladnutím.

Spoza čiary tak sledoval, ako si jeho syn získal priazeň publika v Clevelande, rovnako ako on sám počas svojich jedenástich sezón s Cavaliers.

Chceli ho fanúšikovia súpera

Fanúšikovia v aréne v závere duelu skandovali: „Chceme Bronnyho!“ Podpora neustala ani potom, keď mladý James košom a dvoma asistenciami ponúkol fanúšikom v Clevelande to, po čom túžili.

Otec a syn Jamesovci si vzájomne užívali tento historický zápas v meste, ktoré obaja dobre poznajú. Stali sa v ňom prvou takouto dvojicou, ktorá skórovala v rovnakom zápase NBA.

Bronny James si vychutnal viaceré aspekty návratu do Clevelandu. „Je to tu skvelé. Život tu plynie pokojnejšie v porovnaní s LA,“ uviedol ešte pred duelom.

Veľký význam pre celý šport

Očakáva sa, že po päťzápasovej šnúre duelov Lakers u súperov zamieri mladík do rezervného družstva.

Kouč domáceho tímu Kenny Atkinson označil uvedené ako krásny príbeh.

„Je to úžasné a mali by sme to oslavovať. Má to veľký význam pre nich ako rodinu, ale aj pre basketbal ako celok,“ uviedol.