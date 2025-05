Na štadión druholigistu sa chce dostať viac než 400-tisíc fanúšikov. Lístky sa na čiernom trhu predávajú za závratné sumy

Všeobecne je známe, že futbaloví fanúšikovia v Nemecku patria medzi najlepších na svete. Platí to nie len o zápasoch reprezentačného tímu, či najvyššej futbalovej súťaže I. bundesligy, ale aj o prostredí II. bundesligy. Práve tam sa očakáva v nedeľu strhujúci thriller o postup medzi elitu. Na programe je totiž posledné 34. kolo, v ktorom sa rozhodne o tom, kto doplní Hamburger SV a zabezpečí si miestenku medzi elitou pre nasledujúcu sezónu.

V Kolíne to bude epické

Najlepšími kartami disponuje pred záverečným kolom 1.FC Kolín, ktorý ma na konte 58 bodov, no šancu na priamy postup živí i dvojica Elversberg a Paderborn (obaja 55 bodov, pozn,). Aby toho nebolo málo, vo vzduchu tiež visí napätie spojené s možnosťou Kaiserslauternu a Düsseldorfu dostať sa na tretie miesto znamenajúce baráž.

Epický duel sa očakáva predovšetkým v Kolíne nad Rýnom, kde tamojší „capkovia“ privítajú práve Kaiserslautern. Matematika hovorí jasne, ak Kolínčania v nedeľu o 15.30 h získajú aspoň jeden bod, po roku sa vrátia späť do I. bundesligy.

Štadión sa nedá nafúknuť

Je pochopiteľné, že tento typ zápasu „o všetko“ vzbudzuje veľký divácky záujem, no fanúšikovia Kolína tento fakt posunuli ešte do inej dimenzie. O vstupenku na zápas prejavilo v predpredaji záujem už viac než 400-tisíc fanúšikov. Kapacita tamojšieho štadióna je však „len“ 50-tisíc. „Nečudujem sa, že je taký veľký záujem o lístky. Ľudia v Kolíne milujú svoj klub a na zápasy je takmer nemožné sa dostať. A je jedno proti komu, alebo v akej lige hráme. Tento zápas je výnimočný tým, že proti sebe hrajú dva tradičné kluby s obrovskými fanúšikovskými základňami a navyše obaja môžu postúpiť. Čo viac si želať v poslednom kole? Bude to veľké, ako na tribúnach, tak aj na ihrisku. Hráčom sme sľúbili atmosféru, akú ešte nezažili. Červení diabli z Kaiserslauternu zažijú naozajstné peklo,“ povedal pre agentúru SITA dlhoročný fanúšik kolínskeho klubu Peter Barin.

Peter Barin (vľavo) počas rozhovoru s Karolom Jakubovičom V športovom SITE. Foto: SITA.

Niektorí zaplatia tisíce, on sa tam dostane za 14 eur

Kde je dopyt, tam sú i vyššie ceny. Platí to ak o aktuálnej situácii. Niektorí ľudia sú ochotní za vstupenku na tento zápas zaplatiť aj viac než 4-tisíc eur. „My tam samozrejme nebudeme chýbať, ako na takmer každom zápase. Ja osobne mám vstupenku za 14 eur, pretože za túto cenu predáva lístky klub do kotla. My sme od roku 2003 oficiálny fanklub, preto máme ľahší prístup k lístkom ako ostatní,“ uviedol Banskobystričan, ktorý sa zamiloval do futbalového klubu zo Severného Porýnia-Vestfálska ešte za socializmu.

„Ako 11-ročný som sledoval európsky šampionát v roku 1988 a upútal má Pierre Littbarski, ktorý si v tom čase obliekal dres Kolína. Postupne sa moja láska ku klubu rozvíjala. V roku 2003 sme so skupinou mne podobných nadšencov založili oficiálny fanklub klubu s názvom Cologne Slovakia. S ním sme sa časom dostali do fanúšikovských štruktúr klubu, čo znamená, že sa môžeme aj aktívne zapájať do kolínskej ultras fanúšikovskej i klubovej scény,“ uzavrel Barin.