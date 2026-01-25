Na Spiši už majú náhradu za prvého centra. Za Kanaďana Girouxa prichádza Američan Will

Hokejistom Spišskej Novej Vsi sa v tejto sezóne zďaleka nedarí podľa predstáv a aktuálne sa boria aj so zraneniami hráčov.
K obrancovi Martinovi Bellušovi sa pridali a sú mimo hry aj dvaja dôležití strední útočníci Damien Giroux a Marek Viedenský. Giroux bol ešte nedávno s 25 bodmi najproduktívnejší hráč Spišiakov a penzum roboty odviedol aj v defenzíve.
Teraz však vypadol zo zostavy na dlhší čas. Vedenie klubu okamžite reagovalo a pri Hornáde sa už nachádza Američan Logan Will, ktorý má za sebou kvalitnú kariéru na univerzitnej úrovni v NCAA.
NCAA aj ECHL
Štyri sezóny odohral za Colorado College, kde bol aj kapitán. Neskôr hral v Providence College, kde mal v sezóne 2024/2025 svoju najproduktívnejšiu sezónu (8 gólov a 16 asistencií v 37 zápasoch). V lete podpísal svoj prvý profesionálny kontrakt s dlhodobo jedným z najkvalitnejších tímov Florida Everblades v severoamerickej ECHL.
Veria, že im pomôže
„Reagujeme na zranenia našich kľúčových centrov, ktoré sa stali v posledných zápasoch. Rokovania boli rýchle a korektné a je malý zázrak, že sa nám v takom krátkom čase v rámci našich finančných možností podarilo vyriešiť tento podpis. Logan je naturálny center, obojsmerný útočník, použiteľný vo všetkých herných situáciách. Veríme, že rýchlo zapadne a pomôže nášmu mužstvu v maximálne možnej miere,“ uviedol Richard Rapáč, generálny manažér Spišiakov, na sociálnych sieťach HK Sp. Nová Ves.
Proti Banskej Bystrici
Spišiaci sú v tabuľke na nelichotivom 9. mieste, ale v piatok doma zdolali v dôležitom zápase súpera zo dna tabuľky – Prešovčanov 6:3.
V nedeľu od 16,00 h doma privítajú v dohrávke 21. kola jedno z najpríjemnejších prekvapení sezóny HC MONACObet Banská Bystrica. Aktuálne štvrtý tím tabuľky vedie český tréner Vlastimil Wojnar, ktorý na Spiši vybojoval dve medaily (bronz a striebro).